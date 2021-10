Toda a missão do Parlamento Europeu esteve envolta num clima de intimidação. A visita da Comissão liderada por Delbos-Corfield acontece devido ao processo aberto à Hungria no âmbito do Artigo 7 do Tratado da União Europeia, que prevê ações da UE quando há suspeitas de que um Estado-membro possa estar a violar princípios do Estado de Direito, e ganha nova relevância numa altura em que a Comissão Europeia decidiu atrasar a atribuição dos novos fundos europeus ao país por essas mesmas suspeitas. Ainda antes de Gwendoline e os colegas terem aterrado em Budapeste, a ministra da Justiça húngara, Judit Varga, já os tinha recebido assim no Twitter: “Finalmente podemos perguntar-lhes, cara a cara, por que razão acham que as instituições europeias podem utilizar de forma errada o seu poder”.

A delegation of @EP_Justice comes to #Budapest this Thursday. Finally, we can ask them #face2face why do they think that #EU institutions can misuse their power. Looking forward to the meeting, we have no illusions though. — Judit Varga (@JuditVarga_EU) September 28, 2021

A missão da Comissão de Liberdades do PE, conhecida como LIBE, foi liderada por Gwendoline, mas tem um representante de cada grupo parlamentar, que incluem, para além dos Verdes, o PPE (centro-direita), os Socialistas (centro-esquerda), a Esquerda Europeia (esquerda radical), o Renew Europe (liberais), o Identidade e Democracia (nacionalistas e extrema-direita) e os Conservadores e Reformistas (direita eurocética). Apesar do relatório final da viagem só ser apresentado nos próximos meses (“Esperamos que antes do Natal”, diz a presidente da Comissão), a conferência de imprensa de exposição das primeiras impressões já deixou claro que o mais certo é haver unanimidade nas críticas a Budapeste entre os vários parlamentares do Comité — com exceção dos representantes nacionalistas e de extrema-direita.

Nada que o governo de Viktor Orbán não antecipasse: em vésperas da chegada da missão, um deputado do seu partido, o Fidesz, classificou o grupo como um conjunto de “cinco mulheres loucas e dois homens normais”. Os homens, claro está, eram Nicola Bay, do Identidade e Democracia, e Jorge Buxadé Villabla, dos Conservadores e Reformistas. O grupo fez 85 entrevistas ao todo, que foram desde ministros a juízes, passando por jornalistas, representantes de ONG, académicos, líderes da oposição e representantes culturais. “O objetivo era o de ouvir sempre pessoas pró-governo e pessoas críticas do governo”, assegura Delbos-Corfield ao Observador.