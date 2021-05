Ganhos

O grande ganho de causa de André Ventura já foi conseguido e o congresso do MEL ainda não começou: ser o centro de todas as discussões. A participação do líder do Chega — nem sequer é a primeira vez; em 2020 já tinha marcado presença no congresso do MEL — provocou um psicodrama à esquerda e à direita, que atingiu Rio, Rodrigues dos Santos, Cotrim, até Sérgio Sousa Pinto, do PS.

Tornando-se o centro da discussão política, condicionando toda a discussão em torno de atuais e futuras maiorias à direita, o Chega ganha uma relevância que o deputado único que elegeu em 2019 não lhe confere no papel. Mas as sondagens e os testes das urnas nos Açores e nas presidenciais provaram que o crescimento do Chega é um fator a considerar.

Ventura entra neste congresso com essa vantagem teórica: se Rui Rio ainda alimenta esperanças de chegar a primeiro-ministro, sabe que, muito provavelmente, terá de lidar e negociar com o Chega. E vai, muito provavelmente, vender caro esse bilhete no carrossel: em setembro de 2020, Ventura dizia que nunca faria parte de um Governo com o PSD; em dezembro, exigia quatro pastas ministeriais; em fevereiro de 2021, pedia seis Ministérios; em maio, já exigia ser vice-primeiro-ministro.

O líder do Chega sabe que se continuar conseguir marcar mediática e politicamente, pode conseguir secar o apelo ao voto útil do PSD e as tentativas de afirmação de CDS e Chega. Não hesitará em fazê-lo.

Riscos

O risco é que esta estratégia de tensão permanente se esgote. Apesar do bom resultados nos Açores, as presidenciais trouxeram um sabor agridoce: Ventura teve 500 mil votos e foi segundo em 11 dos 18 distritos de Portugal Continental; mas ficou atrás de Ana Gomes e foi obrigado a demitir-se, quando fez de ponto de honra da sua campanha que seria um sinal de incompetência se tivesse menos votos do que a socialista.

Daí para cá, parece ter estabilizado nas sondagens (sempre na casa dos 7 e 8%, sempre oscilando entre o terceiro e o quarto lugar) e continua a manter-se confortavelmente no topo dos líderes que mais rejeição merece nos estudos de opinião, o que podem ser sinais de dores de crescimento do partido.

Depois, há outro fator: grande parte da força do Chega reside nos votos daqueles que se sentem descontentes com as respostas dadas pelos partidos tradicionais e dos que se divorciaram do sistema. Os ziguezagues de Ventura sobre o papel que o Chega pode ocupar em qualquer futura solução de poder e a experiência dos Açores — com poucos meses de existência, Ventura já ameaçou romper a coligação com o PSD e viu virar do avesso –, pode afastar parte do eleitorado que acredita que o Chega representa algo de diferente. É essa possível perceção que Ventura vai tentar travar.

João Cotrim Figueiredo