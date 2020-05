Esse executivo tomou posse logo a 16 de Maio, escassos 21 dias depois da queda da ditadura, e juntou o PCP, com Álvaro Cunhal como ministro sem pasta; o PS, com Mário Soares como ministro dos Negócios Estrangeiros; o MDP-CDE, com Francisco Pereira de Moura como ministro sem pasta; e o PSD (então PPD), com Francisco Sá Carneiro como ministro Adjunto do primeiro-ministro. O CDS só seria fundado a 19 de Julho, por isso Diogo Freitas do Amaral foi colocado noutro órgão relevante, o Conselho de Estado.

A hierarquia desse primeiro Governo Provisório é muito clara: o número 2 era Francisco Sá Carneiro. Ele estava logo abaixo do primeiro-ministro, o velho maçon e ex-bastonário da Ordem dos Advogados Adelino da Palma Carlos, e um degrau acima de Mário Soares e de Álvaro Cunhal. Que o líder da direita democrática aceitasse o cargo mostra que essa direita não estava nada desconfortável ou contrariada com o fim da ditadura. Que os secretários-gerais do PS e do PCP aceitassem uma posição subalterna em relação ao líder do PPD mostra que Sá Carneiro — e os portugueses que ele representava — não eram vistos como uma ameaça ao novo regime.

As visitas aos presos políticos e a vigilância da PIDE

Aliás, na altura não passaria pela cabeça de ninguém fazer um governo sem Sá Carneiro. Ele aparecia, com cargos diferentes, em todas as listas que foram feitas com hipóteses para a formação do executivo. A Comissão Coordenadora do MFA queria-o como ministro da Coordenação Interterritorial, com a pasta das províncias ultramarinas. A chefia do Estado-Maior General das Forças Armadas pensou nele para ministro da Justiça. E Francisco Pereira de Moura, do MDP-CDE, defendeu que Sá Carneiro fosse ministro sem pasta.

Esta unanimidade não acontecia apenas por Sá Carneiro ser líder de um partido já constituído — o seu currículo político e democrático ia muito para lá disso. Nos anos 60, Sá Carneiro tinha sido um dos principais defensores do bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, no violento confronto com Salazar que acabaria no seu exílio. Tinha sido também o sócio n.º 1 da cooperativa Confronto, que foi vigiada pela PIDE desde o primeiro dia e era descrita pela polícia política como escondendo “algo oculto de aspecto pernicioso para o regime vigente”.

Havia ainda, claro, o seu intransigente percurso como deputado. No seu primeiro discurso na Assembleia Nacional, a 11 de Dezembro de 1969, questionou logo porque é que as polícias não cumpriam a lei e insistiam em violar um dos direitos fundamentais dos cidadãos, ao não permitirem que os arguidos presos estivessem acompanhados dos seus advogados durante os interrogatórios. Tratava-se de uma “manifesta ilegalidade”, que levava a “abusos” e devia ser “denunciada”. A 19 de Fevereiro de 1970, Sá Carneiro insistiu: “Lamento ter de usar a palavra para continuar a reclamar contra a ilegalidade e para insistir em que se lhe ponha termo. Não deixarei de o fazer enquanto isso não se verificar, repetindo as vezes que for necessário o apelo que aqui deixei. Deus permita que o não tenha de repetir do mesmo modo que anteriormente.” Teve de repetir. Em Abril, enviou uma pergunta por escrito ao governo: “O interrogatório dos arguidos presos está ou não a ser efectuado com a assistência de advogado ou defensor oficioso do arguido?”.

Inconformado, em Janeiro de 1971 foi à cadeia do Forte de Peniche falar com vários presos políticos — e escolheu expressamente dois altos quadros do PCP, Blanqui Teixeira e Joaquim Pires Jorge, com quem esteve a sós. Levava vários dossiês com cartas de detidos e queria conhecer as condições exactas da prisão. Decidiu repetir: em Janeiro de 1972 foi a Caxias e, juntamente com Francisco Pinto Balsemão, falou com vários presos, que mostraram joelhos negros e inchados por terem levado vários pontapés e marcas de cintos e de chicotes nas costas. Ao ver que quase nada mudava, Sá Carneiro pegou em todas as queixas que foi recebendo ao longo de meses e, a 15 de Janeiro de 1972, fez mais uma denúncia contra a polícia política. Foi a intervenção parlamentar mais tumultuosa de Sá Carneiro. Durante o seu discurso, em que pediu uma comissão de inquérito à actuação da polícia política e ao regime prisional de Caxias, foi constantemente interrompido e atacado por dois deputados “ultra”.

Fora do parlamento, Sá Carneiro era alvo de escutas permanentes e todas as suas intervenções públicas, em colóquios pelo país, eram vigiadas por agentes da polícia política que faziam relatórios pormenorizados sobre as “largas críticas” feitas pelo deputado “liberal” num “ambiente escaldante”. A 25 de Janeiro de 1973, frustrado e derrotado, Sá Carneiro apresentou a sua renúncia ao cargo de deputado, deixando exposta a fantasia em que se tornara a promessa de “liberalização” feita por Marcello Caetano.

O poder do n.º 2

Por tudo isto, a 25 de Abril de 1974 ninguém a não ser os mais radicais dos radicais podia dizer que Sá Carneiro tinha sido conivente ou cúmplice com o regime. Nem o facto de ter ocupado o cargo institucional de deputado no antigo regime fazia dele uma originalidade. Quando o ministro da Justiça, Salgado Zenha, apresentou no primeiro Governo Provisório um diploma radical, onde se demitia ou aposentava todas as pessoas que tivessem servido o Estado Novo, o primeiro-ministro Palma Carlos reagiu de imediato: “Isto não pode ser, porque então todos nós ou quase todos os que estamos aqui temos de ser saneados, porque todos nós servimos de alguma forma o Estado Novo. Eu servi o Estado Novo como professor da universidade. O Manuel Rocha serviu o Estado Novo como director do Instituto de Investigação Científica. O Pereira de Moura também, como professor e procurador à Câmara Corporativa. Spínola, que foi governador da Guiné, vai para a rua. E o mesmo sucederá a Costa Gomes, que foi secretário de Estado do Exército. Vai tudo para a rua…” Mesmo uma figura como Maria de Lourdes Pintasilgo, que se tornaria um símbolo da esquerda radical como primeira-ministra, em 1979, e como candidata presidencial, em 1986, tinha pertencido à Câmara Corporativa.

O que temos, portanto, é isto: 21 dias depois do 25 de Abril, o líder da direita democrática tomou posse como n.º 2 do primeiro Governo pós-ditadura. Esse facto revela que a direita democrática era uma força reconhecida e estava absolutamente empenhada no 25 de Abril.