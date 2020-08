De acordo com Graça Freitas, “a causa final da morte” da criança de quatro meses “foi um choque séptico”, ou seja, os sistemas essenciais para a bebé entraram em falência e a sobrevivência já não pôde ser garantida. Ainda assim, “esta situação foi classificada pela codificadora da Direção-Geral da Saúde mais reputada, com formação pela Organização Mundial da Saúde, como um óbito por Covid-19”.

Há outros casos, também eles raros, semelhantes ao da bebé que se tornou a vítima mais jovem da Covid-19 em Portugal. Em maio, o Reino Unido registou a morte de um bebé de seis semanas, também ele doente cardíaco, após uma infeção pelo novo coronavírus. Na África do Sul, um bebé de dois dias, prematuro, morreu pela mesma causa.

Ora, apesar de as crianças serem consideradas a faixa etária menos afetada pela doença — isto é, são poucos os infetados nessas idades e tendem a desenvolver quadros clínicos menos severos —, “não podem ser tratadas como um grupo homogéneo”. E os bebés com até um ano parecem ser especialmente vulneráveis ao novo coronavírus.

Foi isso que defendeu Luís Varandas, médico pediatra e professor de infecciologia no Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), em conversa com o Observador quando, há três meses, o delegado para a Covid-19 do Gabinete Federal de Saúde Pública suíço defendeu que as crianças podiam reencontrar-se com os avós, uma vez que ” não há praticamente quaisquer dados a mostrar que as crianças transmitiram o vírus”, logo “é bastante legítimo se tiver de haver contacto físico entre avós e netos”.

“Uma coisa que ainda não sabemos explicar é o facto de os bebés com menos de um ano parecerem fazer quadros clínicos mais graves do que as outras crianças. Não se sabe porquê”, indica Luís Varandas. Num estudo citado pela UNICEF num relatório o mês passado, os investigadores notaram que, apesar de apenas 2,7% das crianças analisadas terem quadros clínicos severos de Covid-19, essa percentagem sobe para 12% entre os bebés com cerca de três meses.