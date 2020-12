Na verdade, não será exatamente assim. Como o setor do turismo, com peso considerável em Estocolmo, não é de todo parte essencial da economia sueca, explica Lars Calmfors, no geral a prestação económica do país nesta pandemia está longe de ser negativa. Só não é tão positiva como seria de prever.

“A manufatura sempre foi muito importante, o setor dos serviços tem vindo a crescer e temos estado na vanguarda no que respeita à digitalização — esta é provavelmente outra das razões que explica o facto de a economia sueca não ter sido atingida com tanta força: as competências digitais, bem como as infraestruturas digitais, são bastante elevadas, o que fez com que fosse mais fácil para muitas pessoas trabalharem a partir de casa”, começa por explicar o economista, que tem sido crítico da estratégia sueca de combate à pandemia e defensor de um confinamento formal, com o encerramento de “restaurantes, cafés e ginásios”.

“É isso que recomendo, sem dúvida: impor restrições mais severas durante um curto período de tempo para diminuir o contágio do vírus, em vez de ter restrições leves durante muito tempo. Penso que a economia pode suportar este tipo de encerramento, as previsões que foram feitas no início da pandemia apontavam para uma quebra de 3,5% no PIB; eu diria que com medidas mais restritivas podíamos chegar aos 5% ou 6% — conseguimos viver bem com isso”, assume o economista, chamando a atenção para outra face do problema, que, pelo menos em Estocolmo, já é bem palpável.