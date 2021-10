– Então, boa noite!

“Ben-fi-ca! Ben-fi-ca! Ben-fi-ca!”, ouvia-se na sala enquanto Rui Costa agradecia de mão direita levantada. As 16 mesas redondas para dez pessoas além da principal onde ficaria o candidato já estavam praticamente cheias, quase como se houvesse um protocolo institucional para o momento. Ali, mais do que em qualquer outra ação de norte a sul do país, Rui Costa contava com várias figuras candidatas também aos órgãos sociais nas eleições deste sábado, como Domingos Almeida Lima, Luís Mendes, Manuel de Brito, José Gandarez ou Jaime Antunes. Além deles, Braz Frade estava numa mesa próxima, o carismático (taxista) Jorge Máximo um pouco mais à frente. Numa primeira instância Rui Costa foi apenas acenando, depois começou a cumprimentar as pessoas de forma individual, a seguir fez o caminho por toda a sala – sempre com Pedro e Beatriz por perto, até quando todo o pessoal da cozinha saiu para tirar uma fotografia de grupo com o protagonista da noite.

O “elefante na sala” que não ocupa espaço, a Casa 2.0 e a folha que não foi ao debate

O “gelo” começava a ser quebrado e ainda houve algumas fotografias e selfies além dos cumprimentos da ordem nesse momento. O dia de Rui Costa tinha começado com “agenda do presidente”, após a derrota na Luz com o Portimonense antes da paragem para os compromissos das seleções, e teve depois à tarde a entrevista na BTV (aí com a gravata vermelha que tirou entretanto durante a viagem de cerca de uma hora, no início parada por um pequeno acidente na autoestrada à saída de Lisboa) que passaria à noite, durante esse jantar em Santarém. Se não fossem esses atrasos, e tendo em conta que era a única ação do dia, o candidato passaria antes de forma informal e rápida pela rua Serpa Pinto, onde fica atualmente a Casa do Benfica daquela cidade. A essa hora, tudo estava vazio, sobrando um café com posters de equipas campeãs dos encarnados um par de números mais à frente. Tudo estava já concentrado no CNEMA de Santarém.

Uma sopa de legumes, um pastel de carne acompanhado por batatas no forno, uma mousse de chocolate numa pequena tigela de barro, um cigarro enquanto se apanha ar. Em todos os espaços ligados ao universo Benfica existe nos últimos três meses uma espécie de “elefante na sala” chamado Luís Filipe Vieira. Ali não é exceção. No entanto, surge um dado curioso nas conversas que vamos ouvindo (e que, pelo menos numa mesa, teve tanto ou mais de política e resultados autárquicos do que de Benfica): o antigo presidente é referido sem qualquer ligação ao facto de se ter demitido, de não estar no clube ou de ter entrado na lista de arguidos da operação Cartão Vermelho – onde num ponto é suspeito de ter desviado, num esquema com o agente Bruno Macedo, um total de 2,5 milhões de euros do clube em três transferências de jogadores.