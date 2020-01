Há seis varredoras como esta a circular, dois lava ruas, três carrinhas para recolher vidro e resíduos e 45 cantoneiros em ação. O lixo aspirado é depois descarregado em caixas e parte dele vai para reciclar na Lipor. “Houve passagens de ano em que recolhemos 26 toneladas de resíduos”, refere Manuel Pinheiro, coordenador desta ação, pronto para trabalhar pelo menos até à hora do almoço do primeiro dia do ano.

Nove horas antes da limpeza começar, no Centro de Gestão Integrada (CGI), estavam a chegar do jantar alguns dos 20 profissionais que se preparam para trabalhar naquela que é “a noite mais exigente do ano”. Aqui estão reunidos representes das principais entidades operacionais do município. Polícia municipal, divisão de trânsito da PSP, mobilidade, bombeiros sapadores do Porto, Proteção Civil e Porto Ambiente funcionam 24 horas, numa sala que em 2020 será maior. Há catering, beliches e duches para quem trabalha em noites desta dimensão, onde pelas mais de 130 câmaras é possível captar o que acontece nas ruas e no trânsito da cidade, e através de mais de uma dezena de telefones chegam todo o tipo de ocorrências.

Da zona VIP com aquecimento ao relógio no palco

No backstage posicionado por detrás do palco a sinalética é clara e só permite a entrada a artistas e convidados, num espaço com capacidade para 100 pessoas que integra também a zona VIP. “Há dois anos havia um autocarro com dois andares estacionado em frente ao palco e era lá a zona VIP, mas o presidente da Câmara achou que estava muito alto e longe das pessoas e decidiu acabar com isso”, conta ao Observador Jorge Rodrigues, da Ágora, empresa municipal de cultura e deporto.

Este ano, a área privilegiada destinada a convidados especiais tem direito a um bar, plantas, sofás brancos, um painel com adereços para fotografias e ecrãs com o que se passa no palco, em tempo real. Apesar de não ter vista direta para o palco nem para o fogo, é provavelmente o único sítio no recinto onde é possível tirar o caso, pois os aquecedores distribuídos no local permitem fintar os gélidos quatro graus que se fazem sentir.