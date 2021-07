Há anos, você disse‑me que considerava Guimarães Rosa o maior escritor contemporâneo de língua portuguesa. Ainda mantém essa opinião?

Mantenho. Nunca a língua portuguesa, que eu saiba, até agora, foi tão bicicletada como nele. E não só no Grande Sertão: Veredas, mas já anteriormente, na Sagarana e depois.

A sua opinião sobre a telenovela?

Nunca vejo. Acho que é uma chatice. Acho que aquilo invade, de tal modo, a vida das pessoas, no que diz respeito ao tempo, que isso me parece extremamente prejudicial. Estou convencido, porém, de que não traz nada de nefasto, nem sequer nos modismos brasileiros, os quais, com o tempo, se desfazem. A telenovela é uma necessidade de rêverie das pessoas; mas pode tornar‑se perigosa, porque as arrebata, porque as leva para outros mundos, sem pedir nenhuma espécie de esforço mental ao telespectador.

Uma definição de libertinagem?

Quando penso em libertinagem, penso sempre no poema do Manuel Bandeira. Mas, se quer uma definição rápida, é a liberdade com garagem e, portanto, com carro. Tenho outra palavra, a libertinura, para fazer rima com literatura.

Um exemplo de terror?

A burocracia e os seus vagares.

Um conceito de felicidade?

Estar com amigos, ler, dormir. Sobretudo ler, outra vez. E, porém, mais bem‑estar. Talvez felicidade seja excessivo.

Que lhe sugere a palavra fascismo?

Uma grande mediocridade. Sobretudo isso.

E a palavra socialismo?

Está sujeita a muitos tratos de polé. Gostaria que houvesse socialismo sem a carga da burocracia. Embora também não acredite no socialismo à Otelo.

Então, qual é o socialismo em que acredita?

Não existe, ainda, para mim. Não acredito no eurocomunismo, no comunismo brejneviano; não acredito na social‑democracia. Em todo o caso, surpreendentemente, talvez a social‑democracia seja o modelo que, até agora, menos limitou a pessoa humana. Mas há muitos sítios onde a social‑democracia não provou ser eficaz. Não acredito na conciliação Capital‑Trabalho. O socialismo à Mitterrand está muito longe daquilo que é o socialismo. Embora tivesse ficado satisfeito com a vitória de Mitterrand, é claro.

Isso é um cepticismo total, não é?

Não é bem cepticismo: é verificação. Mas a verdade é que ainda não vi o socialismo em parte nenhuma…

Que jornais costuma ler?

Há os consabidos… Le Nouvel Observateur, como não podia deixar de ser. Mas também leio L’ Express, Le Monde. A maior parte destas leituras é feita por motivos literários. Também leio El País, Corriere della Sera, O Jornal… O Expresso, raramente… engalinho… mas, volta e meia, tem coisas engraçadas. Passo os olhos pelo Diário de Notícias. Leio O Ponto. E ficamos por aqui.