O edifício da Escola, cujas paredes fronteiras davam para a Rua D. Manuel II, tinha o recreio e um comprido espaço que se lhe seguia nas traseiras sul do nosso jardim da Miguel Bombarda. Essa proximidade fazia com que, quando as janelas da sala de aulas da Escola estavam abertas, se ouvissem as palmatoadas, que ecoavam tenebrosamente pela vizinhança, até às nossas próprias janelas.

Quando esses castigos eram infligidos durante as aulas a que eu assistia, chegava a chorar de aflição com o sofrimento do amigo. As vítimas, chamadas ao quadro pelo mestre ou pela mestra de cenho zangado, avançavam com o horror estampado no rosto. A Dona Belmira ou o Senhor Moura agarravam‑lhe numa das mãos, viravam as palmas para cima, e fustigavam‑nas com cinco, dez, quinze palmatoadas fortes e secas. Os rapazes fechavam os olhos agonizantes, na expectativa da dor e, durante o castigo, as lágrimas corriam‑lhes pelas faces sujas.

Lá fora desfilavam, com os tambores a rufar, bem ritmados, e a abafarem o estalo de cada palmatoada, os soldados do Regimento de Artilharia 3, em marcha firme, com as botas a baterem no chão com força, ouvindo‑se tudo do quartel que se situava quase em frente à Escola.

No final do “holocausto”, os rapazes recolhiam à carteira limpando as lágrimas às mangas da veste esfarrapada, e os mestres enxugavam num lenço sujo e amarrotado o suor causado pelo esforço. Habituados a conviver com o mundo duro da rua, o Vilapouca e o Manuel chegaram uma manhã entusiasmados à escola: tinha havido um suicídio de uma mulher num andar do prédio que faz a esquina da Rua D. Manuel II com a Rua do Pombal (hoje, Adolfo Casais Monteiro), em frente a outro edifício que tinha um refeitório onde nessa altura a Legião Portuguesa distribuía a sopa dos pobres.

A ideia da morte e do corpo humano sem vida causaram‑me uma emoção de rejeição pelo impossível, uma impressão profunda, forte. A saída do corpo da mulher para um carro da morgue por eles presenciada e relatada com pormenores tétricos levou a minha imaginação aos píncaros mais tenebrosos e aos pesadelos mais negros. Surgia uma nova realidade, que eu não compreendia, a da morte, tema novo, a cujo remoto significado só me acercara nas ilustrações sinistras de uma Bíblia que tínhamos em casa.

Este caso coincidiu com um passeio no Rio Douro, a que o meu pai me levou. Saímos num barco do Clube Fluvial Portuense, de assentos deslizantes, ele procurando entusiasmar‑me para a introdução ao desporto do remo. Subimos um bom pedaço do Douro a montante da Ponte Maria Pia e, no regresso, viemos encostados à margem esquerda, aproveitando a revessa da maré enchente. Ao passar pela praia fluvial do Areinho, notei um volume oblongo, estendido na margem, junto à água, coberto por um lençol. Um golpe de vento levantou o pano deixando à vista um cadáver meio despido, em muito más condições. A minha comoção foi violenta, e entrei num choro soluçante. Para contrariedade de meu pai, foi a primeira e última incursão a remos no Rio Douro, tal o pavor que aquela visão me causou.