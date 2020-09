O anúncio foi feito pelo próprio Luís Costa, conhecido como DJ Magazino, nas redes sociais. Depois de, em dezembro de 2019, lhe ter sido diagnosticada uma leucemia, ter contraído o novo coronavírus no Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO de Lisboa), ter tido uma infeção hospitalar e ter estado em coma durante mais de um mês, o jovem voltou a testar positivo para a Covid-19 e foi transferido de novo para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Entretanto, já voltou a ter dois testes negativos e regressou, na quarta-feira, ao IPO.

Ao que o Observador apurou, não se tratou de um caso de reinfeção, mas sim de vestígios do vírus que ainda permanecem no corpo do doente. O protocolo do IPO obrigou, ainda assim, a que deixasse de fazer ali o tratamento que tinha em curso, por ser um hospital livre de Covid-19 — ao contrário do Santa Maria, por exemplo, que tem circuitos para doentes com e sem a doença.

Foi mais um contratempo no tratamento oncológico que, desde o diagnóstico, tem sido muito condicionado pela pandemia. Pelo meio, uma surpresa: por causa da leucemia, Luís Costa precisa de um transplante de medula e descobriu que tinha sido encontrado um dador compatível quando acordou do estado de coma.

Resultado positivo será apenas o “esqueleto do vírus”

Em declarações ao Observador, no início desta semana, quando o DJ ainda estava internado no Hospital de Santa Maria, Sandra Braz, coordenadora da Unidade de Internamento de Contingência da Infeção Viral Emergente, do Centro Hospitalar de Lisboa Norte — a que pertence o hospital —, explicou que os doentes com infeção por SARS-CoV-2 “por vezes” voltam a ter testes positivos, mesmo depois de cumprirem “os critérios de cura laboratorial” definidos pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Isto é, depois de terem dois testes negativos com intervalo mínimo de 24 horas, no caso dos internados — que foi o caso do DJ — e, para os doentes em ambulatório, um teste negativo.

De acordo com a especialista em Medicina Interna, era necessário ter “muita cautela” a interpretar este teste positivo, porque uma reinfeção e “um teste laboratorial positivo, pouco tempo depois de uma infeção com critérios de cura”, são coisas diferentes.

“Isso significa que ainda há excreção viral intermitente, mas não é uma partícula viral com infecciosidade, portanto podemos dizer que o que ele está excretar é o esqueleto do vírus, não é a partícula viral”, explicava na altura.

Apesar de ainda não haver estudos “robustos”, esta é uma hipótese levantada por vários autores, refere Sandra Braz: o facto de os doentes assintomáticos terem um teste positivo, semanas após testes negativos, não significa que o paciente esteja infetado “e muito menos” que o material detetado no teste de PCR — que recolhe material genético na naso-faringe — “constitua um risco para o próprio ou para terceiros”. Ou seja, continua a identificar-se material genético, mas isso não significa que seja o “vírus como partícula”. “É como identificar o esqueleto apenas”.