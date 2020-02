Porém, nunca antes a água tinha descido tanto como em setembro de 2019. O rio Pônsul, pequeno afluente do Tejo que desagua na albufeira de Cedillo a partir do norte, ficou praticamente seco. O mesmo aconteceu com o rio Sever, que chega à albufeira pelo sul. Tudo para que Espanha cumprisse com o acordo que define as quantidades mínimas de água que tem de enviar para Portugal, como explicou várias vezes o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

As explicações, porém, parecem incompreensíveis para quem ali vive e não recebeu nenhum aviso relativo ao desaparecimento da água.

“Ouvi o ministro na televisão que soube quando avisaram que já estava o rio a descer. Eu ouvi isso na televisão. Mas é assim, nessa altura seria tempo ainda talvez de avisarem as pessoas. Penso eu”, lamenta-se Conceição Rosa. Ainda se lembra do dia de setembro em que chegou ao pequeno cais fluvial de Malpica do Tejo para, como de costume, se fazer ao rio. Em vez de encontrar o barco aportado, como de costume, deparou-se com um ancoradouro pendurado pela margem e um barco igualmente pendurado nas pedras, com o motor fora de água. O rio estava cinco metros abaixo do barco.

Na outra margem trabalha Robert Ramallete, nascido há 50 anos na pequena localidade espanhola de Cedillo, que dá nome à barragem que ali junta a Beira Baixa, o Alentejo e a Extremadura. Robert e Conceição são amigos de infância, uma realidade comum nas comunidades raianas: “Para nós não existe uma fronteira. Somos como quem fala de um vizinho da aldeia do lado”.

Robert é, desde 2011, o patrão do Barco do Tejo, uma embarcação turística que faz percursos entre a barragem de Cedillo e o cais fluvial de Lentiscais, em Castelo Branco, atravessando partes do Tejo internacional e do Pônsul. O barco leva uma média de 15 mil turistas por ano a Castelo Branco, explica Robert. “É um número importante, se considerarmos que é uma cidade de 36 mil habitantes.” Destes, 40% voltam à cidade ou à região por sua conta, garante, orgulhoso.

Tal como Conceição, Robert está sem trabalhar desde setembro. O esvaziamento da barragem de Cedillo também deixou o ancoradouro da albufeira a seco e o barco deixou de ter onde aportar. Pior ainda ficou o cais de Lentiscais, que acabaria por se tornar na imagem icónica do problema. Sem local para embarcar os turistas e sem água para navegar, a embarcação, com capacidade para 80 pessoas, teve de ficar fundeada no meio do rio durante mais de dois meses.