“O mundo atual não é um mundo idílico, é um mundo multipolar de nacionalismos identitários. E a única parte do mundo onde as pessoas não têm orgulho da sua identidade é o Oeste da Europa. Só o Oeste da Europa é que continua a sonhar com o mundialismo, com o mito perigoso da globalização feliz… A globalização é um campo de batalha económica que só serviu para enriquecer os banqueiros”. As palavras são de Alexandre del Valle, intelectual francês (de ascendência italiana e espanhola) que há mais de 20 anos escreve sobre a ameaça islâmica e sobre os perigos da radicalização nas sociedades ocidentais.

Habituado à controvérsia, diz, numa entrevista exclusiva ao Observador, que se o “politicamente correto” vencer, “o futuro da Europa será este tipo de balcanização, todos a lutar contra todos, o caos – a consequência prática das ideologias multi-culturalistas que é preciso de travar”. Mas o autor, que outrora trabalhou para os serviços de informação franceses e ainda recentemente falou no Senado francês sobre o “perigo islâmico”, acredita que o politicamente correto não irá vencer “porque as pessoas estão fartas que as obriguem a odiar-se a si próprias“.

De resto, Alexandre del Valle, politicamente ligado ao partido de Sarkozy, lamenta que uma boa parte da esquerda esteja a “fazer o jogo” do islamismo radical. E recorda o que se passou no Irão para deixar um aviso à esquerda radical, sobre o “imperialismo muçulmano”: “Depois não esperem que eles vos agradeçam“.

O livro “O Complexo Ocidental – Pequeno Tratado de Desculpabilização“, editado em Portugal pela Casa das Letras, já está nas livrarias.

O que é este “complexo ocidental” que faz título do seu livro?

Ao longo da minha pesquisa sobre estes temas da islamização, o perigo islâmico, um dia, em conversa com um amigo, concluímos que o problema principal não é o Islão, ou a islamização. O verdadeiro problema, a fonte do problema, é um problema interno – é que o homem branco sente uma culpabilização pela colonização, pelas cruzadas e também pela Segunda Guerra Mundial e os totalitarismos de direita. Isso é normal, sentir culpa pelas coisas más que aconteceram no passado. Mas julgar o passado com os olhos do presente é estúpido.

Como assim?

A identidade do homem europeu não é, necessariamente, má. Existe uma generalização que diz que todos os homens brancos, todos os povos europeus, ocidentais, são os piores povos do mundo. E o homem europeu não é melhor nem pior do que os outros. Também os aztecas e os incas foram colonizadores, imperialistas, fizeram guerras. Também o mundo árabe quis colonizar todo o sul da Europa mas, estranhamente, nunca o povo árabe ou um governo de um país árabe pediu desculpa por ter colonizado Portugal, a Sicília (terra do meu pai). Nunca o império Otomano, turco, pediu desculpa por ter colonizado os balcãs, recorrendo ao esclavagismo tanto quanto o homem branco.

O Alexandre del Valle colecionou muitos críticos, ao longo dos anos, que consideram algumas das suas posições racistas. Como é que se defende dessa opinião?

O racismo, nessa perspetiva analítica, é universal. Qualquer homem ou mulher que tenha viajado, que tenha conhecido outras partes do mundo, sabe que é assim. Vá ao Japão, lá todos os estrangeiros são mal vistos. É um país muito racista. Também na China existe a visão de que o povo chinês é o melhor do mundo. Na Turquia, Erdogan comemora todos os anos a destruição de Constantinopla, que marcou o fim do império romano. Também os povos negros historicamente têm muito racismo em relação aos árabes e até entre diferentes povos negros.