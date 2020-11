Mas há um aspeto que faz alguma “confusão” aos três portugueses com quem o Observador falou: o facto de continuarem a mostrar um certificado com quase duas semanas. “Posso ter-me infetado durante esse tempo. Não temos qualquer indicação“, lembra Dário Loução. A lógica do plano é que, com todos os positivos em casa, dificilmente os negativos podem infetar-se. O problema é que ninguém garante que os infetados estejam, de facto, a cumprir todas as regras — havendo sempre a possibilidade, mesmo que reduzida, de infetarem alguém. Até porque nem sempre é pedido esse certificado às pessoas. “Já tive de mostrar quando fui ao supermercado. Ou quando fui a um ou outro café. Mas já tive situações em que não tive de mostrar”, declara João Couceiro.

Para limitar esse risco, as regras de contenção da pandemia mantiveram-se. Os que estão autorizados a circular, mesmo estado negativos, têm de continuar a usar máscara no interior dos estabelecimentos e a cumprir todas as medidas já antes em curso, como distâncias de segurança ou medição de temperatura para aceder aos espaços.

Ainda assim, todos eles concordaram com esta iniciativa. “Acho ótimo porque quanto mais informados estivermos, melhor”, disse Ana Rafaela Guimarães ao Observador. No final da tarde de domingo, Igor Matovič recorreu ao Facebook para agradecer a todos aqueles que participaram do projeto: “Vocês conseguiram e sem vocês este pequeno grande milagre não teria tido sucesso.”

Na segunda ronda, de 7 e 8 de novembro, já nenhum deles foi testado porque não se encontrava numa região vermelha. Aqui, o governo mudou as regras e quem recusasse fazer o teste, estando numa zona vermelha, já não teria de ficar de quarentena obrigatória, mas teria de cumprir o recolher obrigatório até dia 14 de novembro, que os permite apenas sair de casa da 1h00 às 5h00 da manhã — exceto para comprar comida ou medicamentos, cuidar de uma pessoa dependente, passear um animal de estimação ou levar os filhos à escola.

Projeto deixou conselheiros britânicos pasmados. “O mundo tem mais a aprender com a Eslováquia” e a Família Real pode ajudar

Embora a China tenha sido pioneira em testes em massa de populações de cidades como Wuhan, Qingdao e Kashgar, a Eslováquia é o primeiro país da União Europeia a testar toda a sua população tão rapidamente — é certo que o Luxemburgo já o tinha feito, mas numa dimensão diferente, já que tem pouco mais de 600 mil habitantes. Daí que este projeto tenha chamado a atenção, especialmente do Reino Unido, que enviou quatro conselheiros para observar e retirar possíveis lições. Um desses conselheiros é Kristina Londakova: “Como uma eslovaca que vive no estrangeiro há 10 anos, estou orgulhosa e pasmada com esta conquista”, escreveu. Num relatório publicado no site da consultora BIT, não esteve com meias palavras e defendeu que “o mundo tem mais a aprender com a Eslováquia do que ao contrário”.