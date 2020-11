Carlos Martins critica, no entanto, que Portugal não tivesse sido mais ambicioso, que não tivesse procurado reduzir ainda mais o número de novos casos positivos de SARS-CoV-2 registados em cada dia, porque o que se passou durante o verão é que o vírus se continuou a disseminar pelo país sob a ideia de que a situação estava controlada. Com o regresso da atividade profissional e escolar em setembro já era esperado que surgisse uma segunda vaga, diz o professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

“Depois de um verão muito tranquilo [em termos de infeções e óbitos], as pessoas sentiram que a pandemia tinha passado e que já estavam à vontade para fazerem uma série de celebrações em conjunto”, diz ao Observador Teresa Leão. A médica acrescenta que ainda não tem dados sobre esta hipótese, mas que a perceção que tem, juntamente com os colegas, é que os casamentos, batizados e outras celebrações que teriam normalmente acontecido em junho, julho ou agosto foram, em parte, concentradas em setembro.

A Direção-Geral de Saúde tem, de facto, apontando várias vezes as reuniões entre familiares e amigos como a principal causa da disseminação do vírus. Carlos Martins concorda que são os contactos sociais mais próximos e sem máscara que aumentam o risco de transmissão, mas não só aqueles que acontecem entre familiares e amigos, também os que acontecem nas cantinas e refeitórios de escolas e fábricas, nos momentos de pausa ou nas aulas de educação física. O médico de Medicina Geral e Familiar critica que se tenha transmitido a ideia de que era seguro frequentar restaurantes. Esplanadas ou espaços abertos e take-away deviam ser incentivados, diz, mas, “em ambientes fechados, a distância física de dois metros não é suficiente, nem há propriamente uma distância segura porque depende do número de pessoas no espaço e da circulação do ar”.

Carlos Martins fala também dos locais de trabalho, onde as pessoas deviam estar sempre de máscara colocada e com o devido distanciamento físico, porque considera que “também aí houve algum facilitismo”. Teresa Leão encontra ainda outro problema: as pessoas não dão o devido valor aos sintomas, não se preocupam muito se tiverem alguma tosse ou sintomas ligeiros como os de uma constipação.

“As pessoas consideram a Covid-19 uma doença grave, mas esquecem-se que qualquer sintoma respiratório que possam ter pode ser sinal de Covid-19”, diz a médica. “Como não valorizam, continuam a ter momentos de proximidade, como nas jantaradas.” Teresa Leão, no entanto, afasta-se da postura do primeiro-ministro António Costa e diz que “não podemos culpabilizar as pessoas”: “De facto, é difícil perceber se é Covid-19 ou não numa altura do ano em que as doenças respiratórias são muito frequentes”.

Dos convívios à perda do rasto dos contactos de risco

Mas se todos os problemas referidos podem ser encontrados em qualquer zona do país, o que justifica a explosão no número de infeções no último mês e meio na região Norte? Seriam precisos estudos psicológicos e sociológicos para o afirmar com certeza, mas os dois médicos arriscam algumas hipóteses e têm todas uma base comum: contribuem para um aumento dos contactos sociais de risco.

No emprego

O regresso à atividade laboral depois de um verão relativamente tranquilo fez com que muitas empresas tivessem optado por deixar o teletrabalho e regressado à atividade presencial. Além disso, muitas das empresas na região Norte nunca deixaram de trabalhar, mesmo durante o primeiro confinamento. Nestas empresas existem alguns fatores que podem contribuir para o aumento do risco: existe muita indústria, o que implica que as pessoas não consigam estar em teletrabalho; muitas delas são pequenas ou médias empresas, por vezes de cariz familiar, onde as pessoas se conhecem bem e os contactos de proximidade são facilitados; e existe uma grande mobilidade entre municípios.

Teresa Leão reconhece também que algumas empresas não cumprem todas as regras necessárias e que os trabalhadores mais vulneráveis, como os imigrantes ou trabalhadores informais, são aqueles que mais sofrem as consequências da pandemia. Por um lado, por vezes não estão abrangidos pelos apoios sociais, o que significa que se não trabalharem (mesmo doentes) não vão ter dinheiro para comer. Por outro, por terem uma condição precária perante o emprego e medo de serem despedidos, não exigem melhorias nas condições de higiene e segurança.

Nos momentos de convívio

Outras empresas cumprem escrupulosamente as medidas de prevenção da transmissão do SARS-CoV-2: máscaras bem ajustadas durante todo o dia, distanciamento físico no horário de trabalho e higienização constante. O problema são os momentos de pausa, sobretudo ao almoço, em que as máscaras não são usadas, as pessoas estão mais descontraídas e passam mais tempo juntas a conversar.

Carlos Martins aponta ainda outro tipo de convívios: entre os estudantes universitários, que provocaram uma série de surtos em várias universidades do país no regresso às aulas. O médico arrisca mesmo dizer que isto pode ter agravado a situação no Norte em relação às restantes regiões por existirem na região mais polos universitários. De facto, e de acordo com os dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, a região Norte tinha, no ano letivo de 2019/2020, 100 estabelecimentos de ensino superior (40 universidades e 60 politécnicos) e a Área Metropolitana de Lisboa tinha 86 (50 universidades e 36 politécnicos).

No esgotamento dos recursos

“Há outro elemento que entra aqui no meio e que tornou explosivo o crescimento de casos no Norte”, diz a médica de Saúde Pública. “A partir do momento em que surgem muitos casos de Covid-19, as unidades de saúde pública começam a ter muita dificuldade em fazer atempadamente o inquérito epidemiológico e, obviamente, colocar pessoas que são contactos de alto risco em isolamento.” Resultado: as pessoas que tiveram contactos de alto risco, mesmo sem saber, continuam a circular nas ruas e a conviver com os outros por não saberem que corriam o risco de estar infetados.

O problema está identificado: as unidades de Saúde Pública no Norte atingiram o limite e perderam a capacidade de fazer um rastreamento organizado — mais ou menos o que aconteceu na região de Lisboa e Vale do Tejo antes do verão. “Era essencial que tivéssemos preparado as unidades de saúde pública com muito mais gente, pessoas que soubessem fazer inquéritos epidemiológicos, pessoas que percebessem de saúde pública”, diz Teresa Leão. A solução parece ser, agora, contar com pessoas que sejam deslocadas para estes serviços para dar apoio e incentivar os cidadãos para serem os seus próprios agentes de saúde pública e os daqueles que lhe são mais próximos.

Mais de metade dos municípios de risco elevado estão na região Norte

Na semana de 12 a 19 de outubro, Paços de Ferreira, Penafiel, Lousada, Paredes, Porto e Felgueiras foram os concelhos que mostraram os maiores aumentos no número de novas infeções — mesmo só incluindo as notificações médicas feitas no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (Sinave) e não as notificações laboratoriais. Três destes concelhos —Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira — ficaram obrigadas desde o dia 23 a uma série de restrições, incluindo dever de confinamento domiciliário, grupos limitados a um máximo de cinco pessoas e estabelecimentos a ter de fechar às 22 horas.

Dia 31, a lista dos três concelhos em situação de risco de contágio elevado foi aumentada para 121 — todos aqueles que tinham “mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias”, segundo os critérios seguidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). Desses 121 concelhos, 62 estão localizados na região Norte e 30 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 12 são capitais de distrito em Portugal continental (das 18 existentes) e é abrangida cerca de 70% da população residente no continente (7,1 milhões de habitantes).

Dever de confinamento e recolhimento obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 são algumas das medidas impostas a este conjunto de municípios. Mas as pessoas, confirma agora a PSE, começaram a ficar mais em casa logo a partir do momento em que se registaram os maiores aumentos no número de infeções, ou seja, a partir da semana que começou a 12 de outubro. Só que, como mostram os dados, desde o início da pandemia que as pessoas da Área Metropolitana de Lisboa sempre se recolheram mais em casa do que as da Área Metropolitana do Porto — o acesso ou não ao teletrabalho pode justificar parte da diferença.

Em termos globais, a consultora PSE assistiu a um aumento do confinamento no país a partir daquela semana de outubro, que ronda agora os 33%, e é superior aos 25 a 28% que eram normais na época pré-pandemia. Da experiência adquirida ao longo da pandemia, a PSE afirma, num relatório divulgado esta quarta-feira, que “a diminuição do confinamento tem um impacto negativo no número de casos”, mais 50% em 12 a 14 dias, e que, em sentido contrário, “o aumento de casos tem um impacto positivo no confinamento” — quando os números aumentam há mais 20% das pessoas em casa em 2-3 dias.

Tendo em conta alguns dos fatores de risco apontados pelos investigadores, identificámos os cinco concelhos com:

Maior densidade populacional: Porto, Matosinhos, São João da Madeira, Vila Nova de Gaia e Maia;

Porto, Matosinhos, São João da Madeira, Vila Nova de Gaia e Maia; Maior número de alojamentos sobrelotados (divisões a menos para o número de pessoas) : Vila Nova de Gaia, Porto, Gondomar, Matosinhos Guimarães;

(divisões a menos para o número de pessoas) Vila Nova de Gaia, Porto, Gondomar, Matosinhos Guimarães; Maior proporção de pessoas a recebe Rendimento Mínimo Garantido e Rendimento Social de Inserção: Porto, Murça, Peso da Régua, Resende e Santa Maria da Feira;

Porto, Murça, Peso da Régua, Resende e Santa Maria da Feira; Maior proporção de trabalhadores qualificados na indústria e construção e não qualificados em relação à população ativa: Paços de Ferreira, Lousada, Paredes, Baião e Penafiel.

Veja a situação em cada concelho passando o cursor sobre o mapa e analise a situação global em cada região.

A solução é diminuir os contactos de risco

Usar corretamente a máscara (limpa, sobre o nariz e a boca e bem ajustada à cara) sempre que estamos num espaço fechado ou a menos de dois metros de outras pessoas é a medida mais repetida. Mas não funciona sozinha. O distanciamento mínimo de dois metros (e já agora pelo menor tempo possível) é outra das medidas apontadas como muito eficaz. Depois, é combinar isto com os restantes fatores demográficos e económicos. Até pode parecer fácil, mas não é.

A regra fundamental, dizem os especialistas ouvidos pelo Observador, é diminuir os contactos de risco (de proximidade e sem máscara). Medidas restritivas como o recolher obrigatório em determinados horários é uma forma muito indireta de se alcançar resultados — ou até ineficaz, segundo os especialistas. Restringir a circulação aos contactos à noite ou ao fim de semana, deixando que as pessoas façam uma vida normal durante a semana, vai permitir, ainda assim, que o vírus se continue a disseminar, dizem os médicos.