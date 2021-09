Às tais dificuldades vividas no Benfica naqueles anos, Panchito responde com um tímido “Isso não sei”, mas desde logo justificou que o que interessava era trazer alegrias aos adeptos e que Carlos Dantas era muito respeitado: “Nunca sentimos isso… Era entrar e jogar. Não me lembro muito bem e até foram eles que me trouxeram para cá. É verdade que o Benfica não estava bem mas nunca sentimos isso e o mais importante era entrar e jogar. Sabíamos que a única coisa que devíamos fazer era ganhar. Ele [Dantas] puxava as orelhas de todos, tem um caráter muito forte. Quando falava, ficávamos todos caladinhos”. Nessa espécie de carpe diem do hóquei em patins das águias, o antigo craque argentino admite que a sua passagem “não foi muito boa em termos de títulos” mas, ao mesmo tempo, refere que “foi o que deu para fazer”. “Tentou-se e não há que procurar justificações. Se tivéssemos ganho algo mais importante… Mas como é que faço para fazer voltar o tempo atrás? Se calhar fico mais magoado [com a tal falha em alguns títulos] do que fiquei em outros sítios ou até na seleção argentina”, admite.

Panchito contou ainda como a vinda para o Benfica, além das já referidas dificuldades do clube, foi ainda afetada, de forma positiva e negativa por outros fatores, uns físicos, outros contingências do hóquei e do desporto. “Tinha deixado de jogar hóquei em patins no ano anterior [a vir para Portugal]. Fui jogar futebol depois de ter problemas com o Barcelona. Isso fez mal ao meu joelho. O Benfica foi contratar alguém que não jogava há um ano. Eu nem sabia se ia conseguir. Quando o corpo sente que tens um problema limita-te logo. Ligaram-me a 20 de novembro e a 29 ou 30 cheguei a Portugal. Até fui a Rosário antes ter com um primo, a 1000 km de distância de minha casa, para experimentar uma máquina médica. Mas nem havia lá sítio para jogar. Cheguei a uma situação complicada. Não só ia para o Benfica para safar uma situação difícil, como tinha também medo de quem era eu a jogar“, explicou.

Chegado a Lisboa, então, Carlos Dantas e Francisco Velázquez, tiveram logo a primeira pequena querela entre futuros amigos. Segundo o então treinador, “naquela altura o Benfica perdia com frequência” e pretendia, depois de “olhar para o planning”, que Panchito entrasse logo em campo para fazer uma série de jogos até ao Natal de 1999, para que os encarnados passassem à segunda fase do Campeonato de uma forma mais “desafogada”. A ideia de Dantas era que o argentino chegasse, jogasse e, ao invés de entrar a 1 de janeiro, entrasse depois a 15. “Não, o meu contrato é a 1 de janeiro”, terá dito, mais coisa, menos coisa, o atleta que vestiu o número 7 no Benfica e, campeão do mundo pela Argentina em 1995.

“Nunca tínhamos falado disto”, confessou Francisco timidamente…

Carlos Dantas continuou sobre aquela época em particular: “Continuo a pensar nessa minha ideia porque nós para sermos apurados para a parte final do Campeonato, nesse ano, só o definimos no último jogo, no Seixal. E se nos quatros últimos jogos tivéssemos ganho dois ou três… ele entra em 2000 e chegamos depois à fase final e ganhámos a Taça. Ainda recuperámos pontos na segunda fase e foi resvés Campo de Ourique para ganhar o Campeonato. Na segunda fase fomos primeiros mas ainda contavam metade dos pontos que tínhamos feito na primeira fase”.

Na conversa com o Observador os dois homens, entre risos, não se entenderam relativamente ao próximo aspeto, mas a verdade é que, no primeiro treino de Panchito no antigo Pavilhão da Luz, o argentino, que calça o número 42, recebeu uns patins 45. Carlos Dantas lembra-se de o seu jogador ter “colocado papel de jornal” no espaço de sobra do patim e que o fez por “brincadeira”, dando-lhe ainda um stick maior do que o normal. Panchito diz que “foi de propósito” mas realça o que se passou nesse treino. “Havia uma diferença grande entre os titulares e os outros. Ele meteu-me com os suplentes. Foi um jogo… [risos]. Mas safei”. E, sem papas na língua, referiu que nesse treino estava “cagado”.

Chegaram a assobiá-lo, mas os adeptos sempre adoraram Panchito e Panchito sempre adorou os adeptos, provavelmente quem lhe passou a paixão que ele ainda tem hoje em dia pelo clube. Diz com orgulho que “ainda o conhecem”, “pedem fotografias” e tem “uma bola relação com os Diabos Vermelhos”, que ainda atualmente o “convidam para almoços e o levam ao futebol”. Em paralelo, o argentino explicou a razão pela qual sempre se ouviu dizer que não gostava de treinar. Para Carlos Dantas, ainda mais claro e com a propriedade de quem era o treinador, diz inclusivamente que é “mentira”.

Mas por partes.

“O que ele gostava era de jogar. Se fosse treino conjunto durante três horas ele estava, se eu fizesse uma hora só de exercícios técnicos, não queria. Mas é um mito. Com a condição dele, ele precisava de brincar com a bola, brincar com os outros, ter competição. Agora sozinho, não gostava disso, nem andar à volta do ringue. A preparação física dele era o jogo de treino e aí ele gostava. Depois tinha uma particularidade, que era jogar sempre a qualquer coisa: a uma Coca-Cola, a um jantar… Mas isso era uns acordos que eles tinham entre os jogadores. Esse estímulo obrigava-o a correr muito no jogo treino e por conseguinte, nessa perspetiva, as pessoas estão erradas relativamente ao treino. Ele gostava da competição”, diz Carlos Dantas. Já Panchito tem uma posição clara: “Joga-se o que se treina”.

“Se calhar os treinos eram até mais fortes do que os jogos. E eu também sofria muito do joelho. Ele [Carlos] acompanhava a minha situação e não havia ginásios, às vezes esperava três horas pelo fisioterapeuta do basquetebol, às vezes só seis horas antes do jogo é que me ajudava. Havia exigência e eu não dizia a ninguém como estava o meu joelho, tapava tudo e entrava já todo o ligado no rinque”, disse, acrescentando: “Antes de um grande jogo frente ao FC Porto, o Dantas sem me dizer levou-me a um profissional e eu lembro-me da cara deles quando olharam para a minha perna esquerda, porque eu os enganava, tinha muito menos massa muscular e tudo. O médico disse-me para ir jogar, visto que andava a jogar assim, mas eu tinha medo de não voltar a jogar mais. Jogo foi sábado e na terça-feira operaram-me. Não sabia se voltava jogar. Já tinha sido operado na Argentina mas não ficou bom e o Dr. António Martins disse que me ia curar. Eu não conseguia a extensão e flexão da perna. Quando saí da operação, e lembro-me que estava a minha mãe e um padre, passadas seis horas eu estava numa máquina de extensão e flexão. A recuperação foi rápida, dois meses, não foi?”, perguntou ao seu ex-treinador, que acenou que sim com a cabeça.