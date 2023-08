O grupo das cinco potências emergentes pode mais do que duplicar depois de ter convidado seis países da América Latina, África e Médio Oriente para aderir à organização já a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano, na sua primeira expansão em mais de dez anos — e pode passar a representar quase metade da população mundial e mais de um quarto do PIB global. “O mundo entrou num novo período de turbulência e transformação. Nós, os BRICS, devemos ter sempre em mente o propósito fundador de nos fortalecermos através da unidade“, sublinhou o Presidente chinês durante a 15.ª cimeira do grupo, que decorreu nos últimos dias em Joanesburgo e em que foi estendida a passadeira para a entrada da Argentina, da Etiópia, do Egito, do Irão, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

Quando os atuais líderes dos BRICS se juntaram aos possíveis novos membros para a foto de grupo da cimeira, captava-se um primeiro vislumbre da ordem mundial que o grupo que junta o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e África do Sul não esconde querer construir para substituir a ordem atual, que diz ser injusta para os seus países e que vê como ultrapassada. A expansão é apenas um passo nesse caminho, um ponto de partida para uma cooperação mais alargada no seio da organização, como o descreveu o líder chinês, carimbando o momento como “histórico”.

E quem mais sai a ganhar com a mudança? A China e o próprio Xi Jinping, que nos últimos anos tem sido o mais vocal defensor de um alargamento do grupo, considera Diana Soller. Em declarações ao Observador, a especialista em assuntos internacionais sublinha que, nas contas de Pequim, este alargamento permite ganhar um maior peso no panorama internacional e, por outro lado, integrar dois importantes financiadores, uma forma de partilhar o fardo económico de uma organização que sai cara. Apesar das garantias de vários líderes de que não querem rivalizar com os Estados Unidos e o grupo das sete economias mais desenvolvidas, o caminho traçado parece ser esse.

