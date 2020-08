Parece uma daquelas histórias demasiado impressionantes para serem verdade, mas o protagonista, Konrad Dantas, conhecido pelo pseudónimo KondZilla (ou simplesmente Kond), garante que não é romantizada. E a história é esta: um rapaz que cresceu a morar numa espécie de bairro social na Vila de Santo António, na cidade Guarujá, periferia de São Paulo, perdeu a mãe mas investiu no futuro — e acabou a tornar-se um dos magnatas das indústrias da música e do entretenimento do Brasil.

“Kond” cresceu a ouvir e a tentar fazer rap, mas também a ouvir os amigos cantarem funk brasileiro: um estilo musical que não deve ser confundido com o funk norte-americano e que incorpora alguns elementos do hip-hop (sobretudo do hip-hop mais hedonista) e da música eletrónica e de dança. É “a música eletrónica de periferia do Brasil”, explica ele. “Assim como existe o afro-beat, a kizomba, o kuduro, o reggaeton, o grime, a cumbia, o hip-hop… o funk está a par de todos esses géneros”, explica ele, colocando-o no grande universo da chamada “música urbana”, ouvida e dançada com avidez pela juventude.

Depois de começar a fazer capas de CDs para os amigos que cantavam funk na periferia de São Paulo, Kond dedicou-se às produções audiovisuais e aos vídeos. Começou a gravar videoclips para artistas do género, que tinha então uma popularidade muito mais residual no Brasil do que aquela que tem hoje.

Quando em 2011 apareceram os primeiros videoclips garantidos por “Kondzilla”, o funk era uma outra coisa: uma música de favela, de periferia, popularmente associada ao crime e à marginalidade, já ouvida e já com importância desde há muito mas ainda de relativo nicho.

O que aconteceu nos anos seguintes foi uma explosão: as produções audiovisuais da KondZilla (produtora) para artistas de funk multiplicaram-se, fizeram sucesso, fizeram o género musical tornar-se um fenómeno pop de massas no Brasil e por arrasto em Portugal e em tantos outros países. Hoje, o canal da produtora tem quase 60 milhões de subscritores, mais do quintuplo da produção portuguesa — e mais de 30 mil milhões de visualizações (cliques) no Youtube em menos de dez anos.

Somados desde 2011, a KondZilla tem mais de mil videoclips produzidos e revelados, já fez um festival de funk brasileiro em São Paulo que no próximo ano exportará para Portugal e é uma holding de empresas que além de licenciamento de marca e grandes vendas em merchandising, aposta fortemente em três operações:

Os grandes êxitos do género, ouvidos profusamente também em Portugal, têm em grande parte o selo KondZilla. “Bum Bum Tam Tam”, de MC Fioti, será o maior de todos — soma mais de 1.500 milhões de visualizações no Yotube —, mas “Baile de Favela” de MC João, “Olha a Explosão” de Kevinho, “Amor de Verdade” de MC Kekel e MC Rita, “Bumbum Granada” de MCs Zaac e Jerry e “Só Quer Vrau” de MC MM e DJ RD, por exemplo, são êxitos que catapultaram a música lusófona cantada em português na indústria pop mundial nos últimos anos.

Em entrevista ao Observador aquando de uma passagem recente por Portugal, para anunciar a realização do KondZilla Festival em território nacional no próximo ano, “Kond” falou longamente da sua história e da história de produtora que fez do funk música pop mundial.

“O canal começa a crescer quando tirámos os palavrões, as mulheres de ‘calcinha’, as armas”

Em 2012, quando começa com o canal de Youtube, que tinha ideia sobre o patamar a que o canal podia chegar? Surge primeiro o videoclip da “É o Fluxo”. Na altura, o que esperava que acontecesse dali para a frente?

A KondZilla começou em 2011 mas ainda não tinha canal de Youtube. Colocávamos os vídeos dos canais dos próprios artistas. Em 2012, criei um canal sem pretensão nenhuma e coloquei o primeiro videoclip, da [canção] “É o Fluxo” do MC Nego Blue. Mas também entrou no canal do Nego Blue, só coloquei o vídeo no canal KondZilla e nunca o divulguei.

Não havia expectativa de que viesse a ter um canal de música no Youtube à escala planetária? Hoje é o maior canal de Youtube no Brasil e um dos dez maiores do mundo.

Não. A ideia nunca foi ter canal no Youtube, a ideia era eu virar diretor comercial, publicitário.

Em 2013 sai no canal o videoclip da “Toda Toda”, dos MCs Pikeno e Menor.

Esse bombou [soma já 100 milhões de visualizações].

E de 2013 para 2014 o canal passa de 100 mil subscritores para um milhão. Foi nesses dois anos que começou a perceber que o canal podia ter uma dimensão gigante no Brasil?

Foi, mais ou menos em 2013. Mas em 2014 fizemos um canal com a Vevo [inicialmente pensada como plataforma de streaming de vídeos] e não tínhamos muita certeza do caminho dos canais. Quando o canal começou mesmo a crescer foi em 2016. Começa a crescer quando tirámos os palavrões das músicas, quando tirámos as mulheres de roupa de banho, de calcinha [cuecas] e soutien e de biquíni, quando tirámos as armas dos vídeos. O canal passou de seis milhões de subscritores para 22 milhões.

Foi em quatro ou cinco anos que o canal KondZilla se tornou gigante. Como conseguiu tudo tão rápido?

Também ‘não sei não, cara’. Começámos a trabalhar o canal em 2016, acho. Foi aí que começou a existir uma operação exclusiva dedicada ao crescimento do canal. Antes a ideia era só fazer vídeos, não nos focávamos em fazer crescer o canal. Talvez por isso tenha crescido [risos]. Depois de 2016 e 2017, começámos a ter uma operação focada nisso. A ideia de base nunca foi ter um canal grande.

Quantas pessoas trabalham e trabalhavam na KondZilla?

Quando criei o canal em 2012 estava sozinho. Em 2016 devíamos ter umas dez ou 12 pessoas. Hoje em dia acho que trabalham nos dois escritórios umas 150 pessoas.

É conhecida a sua história depois da perda da sua mãe [depois da morte, com o dinheiro do seguro de vida, foi estudar e comprar material para desenvolver a KondZilla], mas a parte anterior não tanto. Como foi a sua infância?

Na infância queria cantar rap. Graças a Deus deu errado.

Não tinha jeito?

Acho que não [risos]

Não tanto como para…

… Não tanto como para fazer vídeos. O primeiro videoclip que fiz era de rap e era meu, eu cantando. Passei a minha infância inteira querendo escrever letra de rap e produzir batida de rap. Depois de algum tempo comecei a fazer alguns CDs dos meus amigos, CDs de funk, porque tinha alguns amigos na minha rua que cantavam funk. Aí comecei a estudar um pouco de design, comecei a fazer as capas dos CDs desses meus amigos.