Após o 28 de Setembro, com ordem de captura do COPCON em Lisboa, resolve desertar das Forças Armadas, passando para a África do Sul, Brasil e, por fim, Espanha, sempre integrando as redes clandestinas da resistência anticomunista. Estes três percursos de clandestinidade são comuns a dezenas de indivíduos vindos da militância na direita radical do antigo regime, mas também a civis e militares sem envolvimento político no Estado Novo, radicalizados em reacção à escalada revolucionária dos comunistas e da extrema-esquerda do MFA

Muitas das primeiras tentativas de organizar redes clandestinas embatem na facilidade com que o MFA detectava os operacionais, através de informadores internos do meio militar ou nacionalista. Por exemplo, José Carlos Craveiro Lopes recorda ter encontrado, na sede da ANP da Juventude, no bairro do Arco do Cego, ocupada após o 25 de Abril pelos jovens do MFP/PP, uma antiga namorada do legionário José Castelo Branco, já marginalizada pelo grupo do MAP pelas suas ligações ao capitão-tenente Carlos de Almada Contreiras. Naquela ocasião, a jovem alertou o militante do MAP para as informações passadas pelo antigo namorado ao MFA sobre as armas da rede, denunciando, assim, a sua função de agente provocadora no meio nacionalista. Noutro exemplo, a detenção do capitão Luís Fernandes, em Lourenço Marques, deve-se à cilada ao MFA por parte de algum dos participantes — nunca identificados — nas várias reuniões que o capitão miliciano teve naqueles dias com antigos camaradas políticos e de armas para organizar a resistência em Moçambique.

A capacidade organizativa e operativa das redes clandestinas vai-se aperfeiçoando ao longo dos meses graças à radicalização do processo de transição e ao aumento da repressão, mas, também, à fragmentação do MFA entre os otelistas do COPCON, os gonçalvistas do PCP, os meloantunistas e o Grupo dos Nove. A contra-revolução alcança, assim, o seu ápice organizativo e operativo no período, relativamente curto, entre Julho e Dezembro de 1975. Segundo o chefe da 5.ª Divisão, João Varela Gomes, no Verão de 1975 o avanço da contra-revolução armada procede da Região Militar Centro, devido à permissividade do seu comandante, Franco Charais, para a Região Militar Norte, onde a oposição do comandante Eurico Corvacho só é vencida em Agosto de 1975. De facto, nesta fase as relações de força mudam progressivamente em favor das direitas, com a substituição de Vasco Gonçalves por Pinheiro de Azevedo na chefia do governo, em Setembro de 1975, e com o contragolpe de 25 de Novembro de 1975, pondo as condições para o fim da resistência armada.

Apesar do progressivo alargamento das redes clandestinas, de Abril de 1974 até ao final de 1975 o número de operacionais clandestinos é muito inferior ao dos encarcerados em Portugal e refugiados no estrangeiro. As estimativas vindas das direitas apontam para 2 mil a 4 mil presos políticos e para 20 mil a 30 mil expatriados. Segundo dados fornecidos à imprensa pelo porta-voz da JSN, o major Sanches Osório, em Maio de 1974 encontram-se já detidos 1200 indivíduos, sendo 900 da PIDE e 300 da Legião Portuguesa. A Comissão de Averiguação de Violências contabiliza, pelo menos, mil presos, sublinhando que tal número corresponde a «sete vezes mais do que no fim do Estado Novo». Estes números tornam-se uma constante nas publicações das direitas, que contrapõem os cerca de 80 detidos que saíram de Caxias no dia 27 de Abril com os quase 2 mil que encheram as prisões nos meses seguintes.

Embora seja certo que largas centenas de indivíduos foram detidos em diferentes picos de repressão, dificilmente podem ter chegado aos dois milhares, pela própria consistência das fileiras tanto das estruturas paramilitares do regime como das direitas militantes. Acerca dos refugiados, o antigo director do Tempo Novo, José Hipólito Vaz Raposo, detido a 28 de Setembro de 1974 e refugiado em Madrid em 1975, escreve dois textos para a nova série do jornal, prevista para 26 de Março de 1976, mas que nunca chegará a sair. O texto, «Portugueses exilados em Espanha», retrata a situação dos refugiados desde o 25 de Abril de 1974 até ao final do PREC. O texto «Informação completa acerca do MDLP, ELP e outros agrupamentos» descreve as redes clandestinas do ELP e do MDLP. Trata-se de dois testemunhos valiosos sobre o assunto, escritos por um observador directamente envolvido nos eventos narrados.

No que diz respeito aos refugiados, Hipólito Raposo recorda como o número de portugueses em Espanha rondava, em Agosto de 1975, as 20 mil unidades, das quais cerca de 18 mil em Madrid. Francisco van Uden avança a cifra — exagerada em comparação a outras fontes — de 80 mil refugiados políticos, até um máximo de 100 mil, ou mais, de acordo com alguma historiografia. Em qualquer dos casos, já em 1976 o número tinha diminuído sensivelmente. Antes do 25 de Abril, a comunidade portuguesa em Espanha era composta apenas por algumas centenas de pessoas, com posições socioeconómicas elevadas. As comunidades presentes nas Astúrias, Galiza e Huelva eram compostas também por antigos mineiros, pescadores, técnicos e operários da indústria conserveira, trazidos pelos empresários portugueses destas áreas.

No que diz respeito aos refugiados do pós-25 de Abril, três são as grandes vagas de saídas: a primeira logo a seguir ao golpe militar, a segunda causada pela repressão de 28 de Setembro e a terceira pela de 11 de Março. Estas três vagas são intercaladas por fluxos devidos a picos pontuais de repressão. A esmagadora maioria dos protagonistas destas três vagas não emigrou de Portugal devido às ligações e responsabilidades no antigo regime, mas sim na sequência da radicalização do processo revolucionário pós-golpista. A primeira vaga é constituída por um pequeno número de altos funcionários do antigo regime, elementos da PIDE/DGS, inclusive de Angola e Moçambique, e por legionários e elementos das Forças Armadas demitidos ou que abandonaram o cargo em desacordo com a nova situação.