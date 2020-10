“A funcionalidade é um pilar fundamental da saúde”

Sendo claro que o envelhecimento traz naturalmente doenças de carácter degenerativo nas artérias, na pele, no coração ou no cérebro, também impacta claramente os ossos. Daí, alerta Pedro Cantista, a importância de adotar estratégias de prevenção. Para melhor explicar, o especialista muniu-se de uma metáfora: a dos bancos. “Economicamente, durante toda a vida, poupo para quando me reformar e não conseguir produzir, ter o suficiente para assegurar uma velhice tranquila. A mesma coisa se passa com os nossos ossos. Se eu durante a minha vida souber cuidar dos meus ossos e ter capital ósseo suficiente para depois usar o menos possível, melhor”.

Como capitalizar a massa óssea

É desde a gravidez que se pode começar a tratar do futuro da saúde óssea do bebé, nomeadamente no que ao conteúdo de cálcio dietético diz respeito. Uma postura que deverá acompanhar os escalões etários e que deverá ser acompanhada de exercício físico. “Resumindo: uma alimentação rica em cálcio, vitamina D e exercício para capitalizar a massa óssea é fundamental”. Essa capitalização, segundo Pedro Cantista, acontece até aos 30 anos. “Nessa altura, entramos num planalto. Na menopausa, por volta dos 50 anos, as senhoras têm menos produção de estrogénio, e os homens, um pouco mais tarde. A partir daí, a curva que cresceu até aos 30 anos começa a descer. Em tudo isto, o estímulo mecânico é muito importante”. Aliás, o especialista alerta que o osso não é um material inerte, é um ser vivo e, desde logo, tem uma renovação.

O que evitar para ossos de ferro

Nicotina, álcool e cafeína em excesso foram, desde logo, três elementos a evitar mencionados por Pedro Cantista. Sódio em excesso e dietas baseadas em demasiadas proteínas também foram mencionadas como algo a evitar pelo especialista. “Aliás, tudo que é em excesso é mau. A moderação é saudável”. Uma das mensagens mais reiteradas por Pedro Cantista durante o webinar foi que grande parte da nossa saúde está precisamente nas nossas mãos.