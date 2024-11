A glória, a desgraça e a reconquista de Martha Stewart, a influenciadora implacável

O relato de Martha começa pelo início, no seio de uma família com seis crianças. O pai não aguentava um emprego e batia aos filhos, a quem ensinou desde cedo a cultivar uma horta e um jardim (essa foi a sua única herança). A mãe, professora, vivia no meio do caos do dia a dia, com 16 refeições para preparar e pouco afeto para dar aos filhos. Martha Stewart começou a trabalhar como modelo para ajudar nas despesas, seguindo depois para Nova Iorque, para a faculdade. Conheceu Andy Stewart e casou-se com ele aos 19 anos. A lua de mel de cinco meses pela Europa abriu-lhe os horizontes e foi a primeira semente para o império que viria a criar.

“Ninguém era sofisticado na América dos anos 60”, refere. Mas na Europa eram: havia jardins pensados e cuidados e um nível de pormenor na culinária que a deixou perplexa. De regresso aos EUA, depressa se sentiu aborrecida com a vida de dona de casa. Transformou-se então em corretora da bolsa em Wall Street, numa altura em que as mulheres no meio eram tão poucas que nem casas de banho femininas existiam. Mas aquele também não era o seu destino.

Passados alguns anos, a família mudou-se para Westport, Connecticut, onde Martha se dedicou a reconstruir uma quinta degradada. Seguiu-se um negócio de catering que depressa chamou a atenção dos ricos e famosos. Foi publicado um primeiro livro, Entertaining, sobre a arte de bem receber, que catapultou o seu nome a nível nacional. De repente, não era assim tão mau ser dona de casa. De repente, saber fazer um assado ou um arranjo com flores era um dom que todas as mulheres norte-americanas podiam (e queriam) copiar. Martha Stewart era a deusa do lar e o exemplo de um casamento perfeito. Ironicamente, enquanto promovia o livro Weddings, o próprio casamento, de mais de 20 anos, ruía nos bastidores. Sobre isso, o que tem Martha Stewart a dizer? “Pode guiar-se pelo que está nas cartas [a correspondência enviada ao ex-marido nessa fase]”, diz simplesmente ao realizador.