Apesar de todos estes paradoxos e ambiguidades, uma coisa é clara: legalmente a Grã-Bretanha deixou agora, a 1 de Fevereiro de 2020, de ser membro da União Europeia, a que aderiu após um processo também ele longo e difícil, em 1 de Janeiro de 1973. A Grã-Bretanha liderou a primeira vaga de alargamento das instituições europeias, que têm vindo a ocupar um lugar cada vez mais importante na política do Continente desde o final da Segunda Guerra Mundial. E a Grã-Bretanha é hoje o único Estado-membro da União Europeia que alguma vez optou por abandonar o barco. E, por isso, as perguntas são muitas — com destaque para duas. Que balanço se pode fazer destas décadas de uma presença britânica tão conflituosa quanto marcante no seio das instituições europeias? Quais serão as implicações desta decisão para o futuro da União Europeia e Portugal? Antes de procurar responder a estas questões é indispensável olhar, ainda que de forma necessariamente muito breve e esquemática, para a longa e complexa história das relações entre as ilhas britânicas e o resto da Europa. Esse será o melhor guia para explicar o que se passou e, também, o que provavelmente se passará no futuro próximo.

A Grã-Bretanha nunca foi uma ilha

Começar por saber onde estamos, pela geografia, costuma ser a abordagem mais adequada para uma análise da situação em que nos encontramos. Não ignoro, ninguém ignora, que a Grã-Bretanha é, em termos de geografia física, uma ilha. Esta grande ilha britânica, situada junto à costa ocidental do continente europeu, em face da França e dos Países Baixos, é ocupada pelas nações históricas de Gales, da Escócia, e da Inglaterra, com que é frequentemente confundida. Por via do Ato da União, estas nações estão unidas, desde 1707, por via de um Parlamento, em Westminster, e de um soberano, formando um Reino Unido. A ilha da Irlanda, mais a oeste, tem tido com este conjunto uma relação intensa, mas também frequentemente conflituoso, como vimos novamente no caso do Brexit, fez formalmente parte do Reino Unido entre 1801 e 1922, e a sua região norte ainda hoje o faz.

Em termos de geografia física não há, portanto, dúvidas de que a Grã-Bretanha é uma ilha, conformando-se perfeitamente à definição habitual de um pedaço de terra rodeado por mar por todos os lados. Porém, em termos de geografia política, ou seja, da geopolítica, a Grã-Bretanha nunca foi nem pôde ser uma ilha isolada do resto do continente. Essa ideia de um isolamento supostamente esplêndido teve, é certo, sempre alguma popularidade nalguns meios políticos britânicos mais nacionalistas. A ideia de uma ilha fortaleza presta-se a propaganda fácil, dá bons slogans. Porém, raramente foi seriamente tentado, e sobretudo, nunca com sucesso por um período longo. Ou seja, a Grã-Bretanha nunca teve o luxo de poder isolar-se do que se passa no resto do continente europeu: os seus interesses vitais em termos económicos ou de segurança estão demasiado ligados ao resto da Europa, sobretudo à Europa atlântica, à Europa ocidental. Aliás, há que reconhecer que a maioria, se não todos os defensores do Brexit, rapidamente se aperceberam dessa realidade, e insistem que se a Grã-Bretanha irá sair da União Europeia, não sairá, contudo, da Europa. O grande problema está em diferenciar uma coisa da outra, dada a centralidade crescente da UE na vida europeia.