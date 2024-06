A guerra em Gaza e o antissemitismo: os assuntos que o Labour gere com pinças e que podem levar à perda de votos

O independente Jeremy Corbyn em Islington North

É com o estatuto de independente que Jeremy Corbyn conta ser eleito para o Parlamento britânico no dia 4 de julho. Ao Observador, o ex-líder dos trabalhistas defendeu que a tragédia na Faixa de Gaza não pode prosseguir, alertando para a tragédia humanitária: “Temos de salvar vidas. Milhares já foram perdidas. Infraestruturas, casas, estradas, hospitais, edifícios públicos estão destruídos. Temos de terminar o conflito e acabar com as mortes.”

“Serei uma voz pela paz se for eleito“, asssume Jeremy Corbyn, criticando duramente o atual governo pela gestão do conflito, lembrando as “decisões do Tribunal Penal Internacional” em emitir mandados de captura em nome do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa, Yoav Gallant. Se Keir Starmer vencer, o antigo líder dos trabalhistas espera por mudanças, mas não “sabe bem” o que o eventual novo primeiro-ministro poderá fazer.

Neste momento, as sondagens indicam que o nome escolhido pelos trabalhistas em Islington North, Praful Nargund, obterá cerca de 43% dos votos e deverá ser eleito para Parlamento, ao contrário de Jeremy Corbyn, que se fica pelos 29% das intenções de voto. No evento deste sábado com cerca de 80 apoiantes, Nadia Jama, ativista que também abandonou o Partido Trabalhista e apoiante do ex-líder, vincou num discurso: “O voto no Jeremy não será desperdiçado. É uma corrida entre dois: entre o novo candidato do Labour e Jeremy. Mas ainda temos um problema: muitos eleitores não sabem que o Jeremy abandonou o Labour e ainda votam no partido.”