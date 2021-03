Quando me perguntei “que obra clássica associo à palavra ‘Felicidade’?”, a propósito do dia em que o conceito é internacionalmente celebrado (20 de março), lembrei-me do segundo andamento do Concerto para Violoncelo Nº1 de Saint-Saëns, da abertura Candide de Bernstein, e do final das Bodas de Fígaro de Mozart. Colegas e amigos deram outras respostas tão díspares como as Quatro Estações de Vivaldi, as Variações Rococó de Tchaikovsky e a abertura Guilherme Tell de Rossini. E o Hino à Alegria? Pode não ser esta a primeira obra que nos passa pelo pensamento?

Na verdade, o nome “Hino à Alegria”, ou “Ode à Alegra”, pertence ao último andamento apenas. Assim é porque Beethoven usa um coro para cantar em plenos pulmões as palavras de An die Freude (Para a Alegria), poema homónimo de Friedrich Schiller. Se ouvirmos apenas os três primeiros andamentos da sinfonia, dificilmente associaríamos a obra à Alegria. Mas será que o último andamento consegue cumprir sozinho esta designação?

A 9.ª Sinfonia de Beethoven, e especialmente o Hino à Alegria, deve ser das peças clássicas mais ouvidas e reconhecidas no mundo inteiro. Justificadamente, é considerada uma das grandes obras da humanidade pelo seu valor musical, mas carrega já o peso de infinitas e variadas interpretações e conotações. Os estudiosos desta obra dizem que, por força do hábito de ouvi-la tantas vezes, nos ensurdecemos para a verdadeira música. Essas conotações históricas, políticas e sociais toldam-nos o entender da verdadeira mensagem da obra e talvez seja por isso que já não associamos imediatamente a música de Beethoven com o sentimento de alegria da comunhão da humanidade que este quis transmitir.

[a 9.ª Sinfonia de Beethoven, pela Orquestra Sinfónica de Chicago, dirigida por Riccardo Muti:]

A música do quarto andamento tem um perfil que apela verdadeiramente aos povos de todo o mundo; o texto de Schiller é simples e aberto a inúmeras leituras. Assim, o tema que Beethoven ofereceu à humanidade como o seu hino de união, é usado tanto como mote para democracias como para ditaduras. Cada qual revê nessas palavras os valores e ideais que tem dentro de si. Para além disso, certas performances icónicas da história recente estão ainda muito presentes na nossa mente e mantêm uma influência enorme na forma como ouvimos a obra.

Exemplo perfeito disto será a performance que se deu no final de 1989, para celebrar a queda do muro de Berlim e a unificação da Alemanha. Uma performance que viu a palavra chave, Freude (Alegria), mudada para Freiheit (Liberdade). Não só se deformou o texto original (há quem justifique que esta seria a intenção original do poeta), como se imprimiu profundamente a história do século XX na 9.ª Sinfonia de Beethoven: um século devastado pelas grande guerras, pela Guerra Fria, e por inúmeras disputas e desentendimentos, que se desfazem com a queda de Berlim, tal como a música de Beethoven começa num turbilhão avassalador no início da Sinfonia, que só se resolve no último andamento com a Ode à Alegria.