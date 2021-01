As suspeitas, já de si consistentes, acabariam por confirmar-se. Montgomery confessou os crimes e acabou condenada à pena mais severa que existe no sistema judicial norte-americano: morte. Ao longo de mais de 10 anos, os seus advogados esgotaram todas as hipóteses de recorrer da decisão em todas as instâncias possíveis. A mulher, agora com 52 anos, sofre de uma doença mental grave — a sua equipa de advogados garante que nem sequer é possível perceber se Lisa Montgomery tem noção de que está no corredor da morte. A doença, segundo explicaram psiquiatras durante o julgamento, é resultado de anos de agressões violentas dos pais, que lhe terão deixado graves danos no cérebro. E também de abusos sexuais por parte do padrasto e por amigos que lhe pagavam para abusar sexualmente da enteada.

12 de janeiro de 2021. Apesar dos pedidos dos advogados, era esta a data agendada para a injeção letal de Lisa Marie Montgomery — a única mulher atualmente no corredor da morte dos Estados Unidos. Só que a execução foi adiada devido a um erro e agora a nova data, ainda a definir, será marcada apenas para depois da tomada de posse de Joe Biden, que se opõe à pena de morte. Será Montgomery salva pelo novo presidente dos Estados Unidos?

Fez-se passar por criadora de cães para marcar um encontro com a vítima

Lisa Montgomery conheceu a sua vítima na internet. O nome dela era Bobbie Jo Stinnett e tinha 23 anos. Começaram a conversar online num fórum para donos e criadores de cães da raça rat terrier. Montgomery, que se apresentava sob o pseudónimo de Darlene Fisher, apercebeu-se de que a mulher com quem falava estava grávida e partilhou que também ela estava à espera de um bebé. As conversas deixaram de ser tanto sobre cães e passaram a ser mais sobre as gravidezes. Stinnett não sabia que apenas a dela era verdadeira.