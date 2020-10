Não era habitual Sindika Dokolo falar sobre José Eduardo dos Santos. Sabe-se que o antigo Presidente angolano aprecia a discrição e o recato e, talvez por isso, o marido de Isabel dos Santos falava pouco do sogro. Quando abriu uma exceção, revelou mais do que admiração: “Conheci a minha mulher na altura em que o meu pai morreu. Essa perda foi uma ferida muito profunda para mim. Na sequência disso, o meu sogro tornou-se o meu pai espiritual. O meu pai de substituição.”

A entrada de Dokolo no clã Dos Santos marcou o seu percurso para sempre — até esta quinta-feira, quando morreu, aos 48 anos, num acidente no Dubai. Sindika Dokolo fazia mergulho quando sofreu uma embolia.

Não fosse a ligação com a família do antigo Presidente angolano e Sindika Dokolo muito provavelmente teria evitado sempre os holofotes. Conhecido colecionador de arte, não há especialista em arte africana que não elogie a sua coleção e o trabalho que fez com ela — mas a verdade é que essa fama estava confinada ao nicho do mercado da arte. Era figura ativa na sociedade civil do seu país de origem, a República Democrática do Congo (antigo Zaire), mas apenas desde meados de 2017, quando fundou um movimento contra o Presidente Joseph Kabila. Tinha fortuna de família, herdada de Kinshasa, porém pouco se sabe sobre as suas origens. Era “inteligente”, “educado”, “simpático”, dizem todas as fontes ouvidas pelo Observador que já se cruzaram com Sindika Dokolo. Mas era também “um mistério”.

Para lá da arte, era um homem de negócios extremamente bem sucedido, tanto em Angola como em Portugal, com investimentos nos diamantes, na indústria do cimento e até numa produtora de cerveja. Mas eram precisamente esses negócios que estavam agora pressionados, por suspeitas de que só terão sido possíveis graças à relação com a mulher e o seu “pai de substituição”. Primeiro surgiu o arresto de bens em Luanda, ordenado pela justiça, sob o olhar atento de João Lourenço. De seguida, a publicação dos Luanda Leaks, que revelaram que Sindika tinha um papel bastante maior nos negócios de Isabel dos Santos do que a imprensa especulava. “Sou como uma ovelha no corredor do matadouro”, respondeu o congolês. “Isto é uma pura caça às bruxas política”.

Ao longo da sua vida, Sindika Dokolo nunca teve hesitações em falar alto sobre o que pensava, contrariando a postura mais discreta da mulher, Isabel dos Santos, e do pai desta. O congolês sempre criticou, por exemplo, o que considerava ser o racismo do Ocidente contra as elites africanas e sempre exigiu a restituição do património artístico africano aos países de origem, recorrendo por vezes ao sarcasmo mais mordaz, como o que revelou numa entrevista ao Le Monde, em 2017: “Prefiro que as riquezas de África sejam devolvidas a um negro corrupto do que fiquem com um branco neo-colonialista”. Mais de três anos depois, optava pelo silêncio.

Ele era o genro. E aparecia também como um benemérito das artes, um ativista, um empresário e o companheiro de Isabel. Este era o perfil conhecido de Sindika Dokolo, mas havia mais sob a superfície. Ele era a figura sempre presente, sem laços de sangue mas íntimo do círculo mais próximo de José Eduardo dos Santos. Era o “joker da família”, como dizia Eugénio Costa de Almeida, investigador luso-angolano que tem acompanhado a política angolana e a congolesa em profundidade. Mas de onde vinha esta “carta fora do baralho” chamada Sindika Dokolo?

“Tirem-lhe tudo.” A infância no Zaire e a expropriação dos negócios da família

Sindika Dokolo nasceu a 16 de março de 1972 na clínica da Cruz Vermelha dinamarquesa de Léopoldville (atual Kinshasa), capital do antigo Congo belga, à altura Zaire. A sua mãe, a dinamarquesa Hanne Taabbel Kruse, chegou ao país como voluntária da Cruz Vermelha da Dinamarca, mas acabaria por ser despedida. O motivo? Ter começado a namorar com um homem negro e divorciado, o empresário Augustin Dokolo, que já tinha dois filhos de um casamento anterior.