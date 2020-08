Quem sabia que na segunda metade do século XIX um português de Vila Nova de Gaia, que nasceu pobre e não sabia ler nem escrever, foi dono e senhor de um vasto território da Patagónia e iniciou ali um pequeno império de milhões? Poucos sabiam, de facto, pois só em meios académicos portugueses é que esta história tinha até agora alguma circulação.

José Nogueira, assim se chamava o português, é daquelas personagens fascinantes e esquecidas à espera que alguém tropece nelas para as levar ao grande público. E foi precisamente isso que fez a jornalista Mónica Bello através de A Vida Extraordinária do Português que Conquistou a Patagónia, uma grande reportagem em livro que chegou às lojas por estes dias.

Antiga jornalista de O Independente, da revista Grande Reportagem, do Diário Económico e do Diário de Notícias, entre outros órgãos de comunicação social, Mónica Bello, de 63 anos, apaixonou-se por esta história em meados da década de 90, quando visitou a Patagónia pela primeira vez. Mas os anos passaram-se e só depois de se afastar do jornalismo diário é que encontrou tempo e paciência para voltar ao tema.

O principal historiador da região de Magalhães, o chileno Mateo Martinić — aliás entrevistado por Mónica Bello e citado no livro — fez publicar em 1986 um ensaio exclusivamente dedicado ao aventureiro português, sob o título Nogueira, El Pionero, e aí falou e de “um homem rústico, filho do seu próprio esforço”, considerado-o “cronologicamente e pela importância do seu legado o arquétipo do pioneiro austral”. E, no entanto, as origens humildes, que nunca lhe permitiram ganhar reconhecimento social, mais a morte precoce lá no extremo que o navegador Fernão de Magalhães cruzou em 1520 podem explicar o relativo esquecimento em que caiu o português, segundo Martinić.

José Nogueira nasceu em 1845 e morreu vítima de tuberculose aos 47 anos. No curto período que lhe foi dado viver fez-se ao mar como aprendiz de marinheiro, desembarcou aos 12 ou 13 anos na América do Sul, antes dos 25 era já um exímio caçador de lobos-marinhos e com perícia e inteligência conseguiu prosperar. Em Punta Arenas, na Patagónia chilena, território inóspito de ventos diabólicos, colonizado a partir de 1843, depressa se tornou dono de uma frota respeitável que continuou a dizimar lobos-marinhos, cuja pele e gordura eram cobiçadas por ingleses, franceses e espanhóis.

Casado e sem filhos, tinha à data da morte mais de 50 mil cabeças de gado, um milhão de hectares na Terra do Fogo, muitos terrenos em Punta Arenas, ouro e joias, uma fortuna, calculada a valores de hoje, de quase 24 milhões de euros. O resto, com factos e alguma ficção, está no livro de Mónica Bello — que há dias falou com o Observador sobre literatura, jornalismo e aventureiros.

Como é que descobriu esta história?

Foi por acaso, que é como normalmente as coisas acontecem. Estava a trabalhar na revista Grande Reportagem, por volta de 1995, e calhou-me fazer uma viagem à Patagónia, à Argentina e ao Chile. Passámos por Punta Arenas e foi aí que tropecei na história do José Nogueira. Existe lá um hotel chamado José Nogueira e achei que seria do nome de um português. Também podia ser de um brasileiro… Ainda explorei alguma coisa sobre o assunto naquela ocasião, mas não muito, porque estas reportagens são sempre a correr, em dez dias fazemos 10 mil quilómetros. Comecei a investigar, a interessar-me pela história, mas ficou tudo em banho-maria.

Até agora?

Até agora.

Não falou dele nessa reportagem de 1995?

Não, mas fiz um artigo sobre ele também para a Grande Reportagem, uns meses depois. Em 2005, voltei a Punta Arenas já a pensar num trabalho mais vasto sobre o José Nogueira, e aí consultei arquivos e entrevistei algumas pessoas, incluindo o professor Martinić e o então diretor do Museu Regional de Magalhães.

Dessa vez já pensava escrever um livro?

Sim, a ideia já era essa. Depois a vida não permitiu. Com o trabalho diário, este tema foi ficando de lado, até que em 2016, quando saí do Diário de Notícias [onde foi diretora-adjunta], voltei à história do José Nogueira. Hoje a internet dá-nos acesso a coisas que até há não muito tempo só poderíamos consultar indo aos locais. Neste caso, Santiago do Chile. Só aí conseguiria ter acesso a livros e publicações que agora estão digitalizadas e que posso ler no ecrã do computador. Aliás, a bibliografia que apresento no fim do livro está hoje quase toda digitalizada pela Biblioteca Nacional do Chile.

E se com o passar do tempo outro jornalista ou autor tivesse pegado nesta história?

De vez em quando pensava nisso, claro, mas só mesmo alguém que fosse de propósito à Patagónia ou que já tivesse muito boas indicações é que conseguiria lá chegar. Punta Arenas, que é na verdade a única cidade no Estreito de Magalhães, vive muito do turismo mas o turismo não fica ali, segue para Torres del Paine, é turismo de natureza. Ou saem dali para a Argentina ou para a Terra do Fogo e Antártida. Mas, sim, pensava: “Se não me despacho, ainda alguém vai pegar nisto”. Ainda bem que não aconteceu.