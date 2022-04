A história do "Africano da Gronelândia”: fugiu do Togo aos 16 anos, fez 6 mil quilómetros, chamaram-lhe "diabo" e depois "amigo"

Encontrou essa saída nas páginas do livro?

O livro que comprei tinha na capa “os esquimós do Gronelândia no Alasca”. Aquilo não me dizia nada. Tinha a foto de um caçador vestido com peles de animais e dois arpões. Estava a sorrir. Mas o sorriso dele parecia que me era direcionado. Era como um convite. Ainda por cima vi que tinha fotos. Fui à praia, nesse dia sozinho. Estendi-me na areia e descobri que a Gronelândia era um país onde não existiam árvores. As pessoas eram caçadores. Se não havia florestas, caçavam onde? No mar. E o mar solidificava e podíamos andar em cima dela. A noite durava seis meses. Era sério aquilo tudo? Havia algo que me perturbava. Fazia tanto frio que não existiam répteis, logo não existiam serpentes. Pensei: então onde fica este país maravilhoso? Nunca mais me esqueci do livro. No dia seguinte voltei à livraria para me mostrarem onde ficava a Gronelândia. Não conseguia pensar noutra coisa, era como música na minha cabeça.

Depois foi uma aventura incrível para chegar à Gronelândia. O que era diferente do que tinha imaginado?

Tudo. Não havia iglus em lado nenhum. Tinha lido outros livros onde falavam de cães, não vi nenhum. Não vi nenhum caiaque. Havia dois ou três nessa época e nenhum era revestido com pele de foca. Quando lhes perguntava onde estavam os caçadores de focas, diziam que era preciso ir mais para o norte mas não sabiam bem onde. Depois de oito anos de viagem e de ter feito seis mil quilómetros de viagem, apercebi-me que era só o início. Durante 18 meses fui sempre subindo até ao norte. Foi aí que percebi que metade da Gronelândia não tinha cães porque os dinamarqueses tinham exterminado esses animais no século XVIII. Os dinamarqueses tinham introduzido algumas ovelhas vindas das Ilhas Faroé e da Islândia e os cães eram demasiado ferozes e matavam-nas.