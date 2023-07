Na última década, Claire Bishop, historiadora de Arte, crítica e docente britânica no The Graduate Center, em Nova Iorque, tem-se destacado como uma pensadora original e uma intérprete criativa da arte contemporânea, bem como uma académica de grande dinamismo. Quando há dez anos publicou Radical Museology — Or, What’s Contemporary In Museums Of Contemporary Art? (2013), o seu pensamento tornou-se fundamental para perceber o futuro dos museus perante um panorama político e social em constante transformação – sobretudo depois do abalo provocado pela crise financeira de 2008. Nos livros que publicou desde então, nomeadamente em Artificial Hells — Participatory Art And The Politics Of Spectatorship, centrou as suas reflexões nas formas de participação dos espectadores nas artes visuais e performativas, com especial foco nas formas de atenção, atualmente marcadamente híbridas pela relação intrínseca com a tecnologia.

Atualmente, diz, os telemóveis e as redes sociais fazem parte da experiência dos visitantes nos museus e nas exposições, mas essa realidade impacta e molda as próprias instituições que tiram proveito dos conteúdos gerados digitalmente. No contexto de duas conferências que deu este mês em Portugal, uma no Centro Cultural de Belém (CCB) e outra no Hangar – Centro de Investigação Artística, a autora falou com o Observador sobre as mudanças a que se têm assistido no posicionamento dos museus face às questões mais proeminentes, desde a gestão das coleções privadas à devolução de obras colecionadas durante o período colonial. As grandes instituições ligadas ao mundo da arte enfrentam hoje desafios de financiamento e recursos humanos. Bishop acredita que os museus não estão ainda preparados para enfrentar dilemas como a crise climática ou a polarização social, e que devem repensar a gestão dos mecenas de forma a tornarem-se menos conservadores dos interesses de uma “elite rica, que obtém benefícios fiscais em troca da doação de obras”.

Dada a crescente agitação provocada — em boa hora, admite — por movimentos ativistas como o Black Lives Matter, que trouxeram um outro dinamismo para o panorama artístico, colocando em causa o próprio status quo de muitos museus, Claire Bishop acredita que estes locais devem ser um “espaço de reflexão” – nomeadamente em Portugal, onde sustenta que o passado colonial deveria ser uma questão mais proeminente e debatida. Apresentou ainda o seu novo livro, a ser lançado no próximo ano, intitulado Disordered Attention: How We Look at Art and Performance Today, que serve de alerta para os modelos expositivos no futuro. E foi pela abordagem atual aos museus que começámos esta conversa:

