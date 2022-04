"A Hungria não vai desaparecer da agenda europeia". Guerra na Ucrânia pode mudar tudo para Orbán daqui para a frente

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Texto da enviada especial do Observador à Hungria

Viktor Orbán chega acompanhado pela mulher. Faz uma paragem para tirar uma selfie com um apoiante, antes de entrar de mãos dadas com a companheira na assembleia de voto. Ali, só se ouve o barulho das máquinas fotográficas que tentam captar o momento em que o primeiro-ministro húngaro vai votar nas eleições legislativas deste domingo, para tentar renovar a sua maioria absoluta no Parlamento. Click, click, click. Orbán faz um compasso de espera com o boletim na mão, já meio dentro da ranhura da urna, para que o momento fique registado para a posteridade. Por fim, larga-o. Volta a dar a mão à mulher, agradece a todos os presentes e abandona a sala.

À saída, porém, tem de parar uma vez mais para responder às perguntas dos jornalistas. E é ali que Orbán é confrontado como poucas vezes foi durante a campanha com a sua relação com o Presidente russo, Vladimir Putin. O experiente primeiro-ministro húngaro, no poder há 12 anos consecutivos (a que se soma um outro mandato anterior), chuta para canto com habilidade: “Vladimir Putin não está a concorrer às eleições húngaras, por isso, felizmente, este tema não tem de ser abordado hoje.”

Horas depois, Orbán subiria a um palco em frente a uma multidão para festejar mais uma vitória estrondosa: o Fidesz conquistou 53,1% dos votos, o que corresponde a 135 deputados numa câmara com 199 lugares. É não só o renovar da maioria absoluta como da maioria de dois terços de que o partido já dispunha e que permite levar a cabo alterações constitucionais.

“Conquistámos todas as oportunidades”, afirmou o líder húngaro aos seus apoiantes, referindo-se às anteriores vitórias em 2010, 2014 e 2018. “E agora conseguimos a maior vitória quando todos uniram forças contra nós.” A referência à oposição unida é pertinente, já que Orbán enfrentava aquela que seria a sua corrida eleitoral mais renhida, de acordo com as empresas de sondagens, depois de a oposição se ter praticamente unido toda em torno de Péter Márki-Zay. E, no entanto, ali estava Orbán a festejar um triunfo esmagador.

“Foi uma grande surpresa”, reconhece ao Observador Zsuzsanna Véher, investigadora húngara do Conselho Europeu para as Relações Internacionais. “A oposição esperava um resultado mais próximo. Mas acho que até para o líder do Fidesz uma vitória desta dimensão foi uma surpresa”.

Zelensky colocado “no mesmo cesto” que os inimigos do costume

As razões que explicam a vitória serão dissecadas nos próximos dias pelos analistas — Véher sugere a impreparação da oposição, o domínio de quase todos os media pelo Fidesz e o voto dos indecisos no novo partido de extrema-direita, o Mi Házank, como algumas das explicações. Mas um dos elementos mais fulcrais foi precisamente a mensagem do partido de Orbán a propósito da guerra na Ucrânia, afirmando-se como defensor da paz para justificar a sua política de neutralidade, que ressoou junto do eleitorado.

Sabendo disso, Orbán invocou o tema durante o seu discurso de vitória, somando Volodymyr Zelensky à lista de adversários que diz ter tido de enfrentar: “A esquerda daqui, a esquerda internacional, os burocratas em Bruxelas, as forças d[o milionário George] Soros, os media internacionais e até Zelensky”. Uma atitude que, para a investigadora Véher, não é surpreendente tendo em conta o modo de fazer política de Orbán, “que já anda a lutar contra muitos inimigos ao longo dos últimos dez anos”, um padrão que diz que não irá mudar.