A Igreja Católica precisa de questionar-se acerca da sua “obsessão secular” com “todos os temas em redor da moral sexual ou das práticas em redor do mundo do sexo”, acredita o padre José Frazão Correia, antigo provincial da Companhia de Jesus em Portugal. Entrevistado esta sexta-feira no podcast Geração Francisco, da Rádio Observador, a menos de três semanas do arranque da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, o ex-líder dos jesuítas portugueses fala sobre a Igreja de hoje, marcada pela crise dos abusos sexuais e pelas dificuldades no diálogo com o mundo secular, e também sobre a Igreja que o Papa Francisco, também ele um jesuíta, pretende construir no futuro.

Na entrevista, o padre José Frazão Correia, que é atualmente o diretor da centenária revista cultural Brotéria, sublinha que a Igreja contemporânea ainda não é capaz de “estar, de uma maneira convicta, mas ao mesmo tempo serena, numa sociedade que se compreende a partir da liberdade, a partir da igualdade, e não simplesmente, por exemplo, a partir da autoridade”. Considerando que toda a doutrina cristã foi desenhada num momento concreto da História — e, por isso, moldada pelo seu tempo —, o sacerdote frisa que também os tempos modernos devem moldar a proposta da Igreja Católica para o mundo de hoje.

Especificamente em assuntos como a homossexualidade, o sexo antes do casamento ou o lugar da mulher, não basta à Igreja “repetir fórmulas do passado para responder a questões que hoje são abordadas culturalmente de uma maneira diferente”. O risco, diz José Frazão Correia, é que a Igreja fique “a falar para dentro, num discurso de surdos”.

