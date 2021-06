A unidade hoteleira, que fica num edifício construído no século XIX, está a meia hora do Aeroporto Ferenc Liszt, a 15 minutos da Puskás Arena e ainda a 13 minutos do Parlamento húngaro, um dos locais de passagem obrigatória em Budapeste. Ou seja, e se excluirmos a viagem para Munique para defrontar a Alemanha no dia 19 de junho, Portugal acaba por ter uma proximidade confortável em relação aos principais pontos de interesse e a tranquilidade de que beneficiou no Euro 2016 e que escasseou nos Mundiais do Brasil ou da África do Sul. Apesar da deslocação à Alemanha a meio da fase de grupos, que não deixa de quebrar algumas rotinas, a Seleção Nacional vai defrontar Hungria e França num contexto favorável e só precisará de realizar um percurso que poderia ser feito a pé.

No que toca aos treinos, a equipa de Fernando Santos vai preparar as partidas no estádio do Vasas FC, que fica a nove minutos do hotel. O Vasas FC, que atua no llovszky Rudolf Stadion, é um dos principais clubes da Hungria mas está a atravessar um período particularmente difícil da sua história: apesar de ter um palmarés que inclui seis campeonatos húngaros e presenças na Taça dos Campeões Europeus nos anos 50 e 60, a equipa desceu à segunda divisão em 2017/18 e ainda não conseguiu regressar ao principal escalão, tendo ficado no terceiro lugar da segunda liga na época que agora terminou.

As ligações do Vasas FC a Portugal são escassas mas são possíveis. Ferenc Mészáros, histórico guarda-redes húngaro que foi campeão pelo Sporting e ainda representou Farense e V. Setúbal, fez toda a formação no clube de Budapeste e foi de lá que saltou para os leões, em 1981. Já Quim Machado, que mais recentemente orientou o Vilafranquense, treinou o Vasas FC durante dois meses, em 2012, tendo depois regressado ao comando do Feirense. Agora, 40 anos depois de Mészáros e quase dez depois de Machado, os balneários do clube húngaro vão respirar Portugal: o local onde a equipa de Fernando Santos vai preparar a maioria das partidas já está pronto para receber a Seleção, decorado com as cores portuguesas, com os números de cada jogador em cada compartimento e até com algumas passagens do hino nacional nas paredes. Ordenados precisamente de forma numérica, não deixa de ser curioso que Bernardo Silva e Bruno Fernandes, rivais em Manchester, ficarão lado a lado, e que Sérgio Oliveira, do FC Porto, estará pertinho de Nuno Mendes e João Palhinha, duas das figuras da época bem sucedida do Sporting.