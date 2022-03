A inabalável cultura de Maria Alice Chicó

O amor pelo Alentejo crescia com as idas e vindas a Évora, onde Mário Chicó chegava ainda em 1943 para organizar o Museu Regional, depois de ter estado envolvido na criação do Museu da Cidade de Lisboa dois anos antes. Mas a vida continuava em Lisboa, onde Maria Alice dava aulas em colégios privados de forma esporádica. Os filhos foram presentes autênticos na harmonia familiar, ele seguiu arquitetura, como ditavam as investigações mais bem sucedidas do pai, especialista em arquitetura da Índia e Medieval, e ela a vertente artística da sua História, fez a carreira académica na faculdade de Belas-Artes de Lisboa, de onde se reformou já catedrática. Sílvia lembra a senhora distinta, que não fazia crochet como as mães dos seus amigos; lembra as figuras de proa da cultura e da política nacional e internacional que lhe passavam por casa: David Mourão-Ferreira, Vitorino Nemésio, Álvaro Cunhal, Eduardo Lourenço… Elie Lambert e Henri Focillon, entre muitos outros; lembra o mimo dos pais e o da mãe em particular; lembra a sua disponibilidade para distribuir os valores da igualdade, fraternidade, liberdade.

Ele, Mário Chicó, com uma carreira notável, ela, Maria Alice, a complementá-lo, ambos a potenciarem-se mutuamente na necessidade de apoio e no desenvolvimento intelectual do casal enquanto um todo. Foi assim que Mário Chicó deu asas a Maria Alice em vez de lhas cortar, como era então tantas vezes hábito. Ela a acompanhá-lo e a dar-lhe uma primazia que a confortava em casa e na vida mais pública, sempre ao lado dele. Mas também lá fora, como membro do ICA e da Associação Portuguesa de Museologia, participando nos congressos das instituições em vários países da Europa e da América. A morte prematura do historiador de arte, porém, catapultou-a mais ainda no mundo da cultura portuguesa. Mário morre em 1966, no mesmo ano, Maria Alice é colocada no Museu da Fundação Calouste Gulbenkian. Lá colabora na produção dos primeiros catálogos de exposições. Fica ainda seis anos até que é nomeada conservadora da Casa de Bragança e viaja até Vila Viçosa, onde fica responsável pelo Paço Ducal. Dali até Évora são cinco anos. Em 1977 assume a direção do Museu Regional de Évora e, vista como a continuadora da obra do marido, ali fica até à reforma em 1983, já não tanto tempo. Uma passagem pela capital do Alto Alentejo que, no entanto, deixou marcas até hoje.