O chamado “Relatório Costa Pinto“, o relatório confidencial divulgado em primeira-mão pelo Observador a 13 de abril, é uma das principais bases em que assenta o trabalho dos deputados da comissão parlamentar de inquérito ao BES/Novo Banco em curso. O documento, com quase 500 páginas, analisa a atuação do Banco de Portugal (e não só) nos anos anteriores ao colapso do Banco Espírito Santo. As conclusões finais, muito duras, dizem que o Banco de Portugal tinha meios para ter feito mais, melhor e mais cedo. Mas há um capítulo anterior que se foca nas “condicionantes” que limitaram a margem de manobra do supervisor – o que, em alguns momentos, pode dar uma sensação de alguma esquizofrenia na leitura do documento.

Nesse capítulo, o oitavo, diz-se, por exemplo, que afastar Ricardo Salgado mais cedo tinha sido bem mais complexo do que parece (ainda que, nas conclusões, a comissão Costa Pinto seja bem mais dura nesta apreciação). Diz-se, também, que a legislação existente, na altura, não permitia que o Banco de Portugal atuasse de forma mais incisiva para contrariar a complexidade do grupo em que o BES estava inserido ou, também, para levar Ricardo Salgado a mudar a sede da casa-mãe do BES (que era no Luxemburgo). Fala-se, também, das dificuldades que envolveriam uma eventual recapitalização pública do BES e dos problemas na interação com o supervisor angolano, entre outras matérias.

Este capítulo do relatório Costa Pinto, sabe o Observador, foi escrito sobretudo por Luís Silva Morais, advogado que já teve várias colaborações com o Banco de Portugal e que, neste trabalho, contribuiu com o elencar das “condicionantes” à atuação do Banco de Portugal, seja limitações jurídicas seja questões como a conjuntura económica e a cooperação de outros supervisores e auditores. Certo é que o capítulo tem quase 80 páginas, cerca de um quinto de todo o relatório.

Ouvidos pela Rádio Observador na manhã após a divulgação do relatório, os deputados disseram de forma praticamente unânime que as coisas mudaram e hoje uma história semelhante à do BES nunca poderia acontecer. Será mesmo assim? Quais condicionantes é que ainda hoje se mantêm e limitariam, novamente, a ação do Banco de Portugal num caso parecido? O Observador seleciona cinco das mais importantes.

Teria sido possível, ou não, afastar Ricardo Salgado mais cedo?

É uma das grandes questões que ficam deste processo – será que o BES teria colapsado se o Banco de Portugal tivesse atuado mais cedo no sentido de exigir a saída de Ricardo Salgado? Nas conclusões do relatório Costa Pinto, lê-se que a “manutenção de Ricardo Salgado em funções não foi a opção adequada” mas que margem existia para atuar de outra forma? E que riscos é que essa abordagem teria implicado?

Neste oitavo capítulo, que analisa as condicionantes à atuação do BdP no que diz respeito à forma e ao momento como poderia ter sido retirada a idoneidade a Ricardo Salgado, dá-se algumas pistas não só sobre o que diz “a letra da lei” mas, também, sobre “o modo como a mesma vem sendo interpretada e aplicada”. E, nesse plano, explica-se porque é que teria sido arriscado forçar Salgado a sair ainda em 2013.

Na audição parlamentar a Pedro Machado, ex-adjunto da supervisão e, mais tarde, diretor do departamento jurídico do BdP (hoje a trabalhar no Mecanismo Único de Resolução em Bruxelas), considerou que o supervisor até fez uma interpretação “generosamente extensiva” da legislação que existia quando levou Ricardo Salgado a desistir de quatro pedidos de registo que estavam pendentes e dos quais o banqueiro acabou por desistir (entre esses, para o Best Bank e para o BESI).

Esse foi um processo em que o Banco de Portugal fez “marcação cerrada” a Ricardo Salgado, com várias cartas enviadas ao banqueiro com perguntas que iam ao ponto de lhe perguntar como geria o património pessoal, porque é que tinha casas registadas em offshores, etc. Essa pressão terá ajudado a que Salgado não só desistisse daqueles quatro registos como aceitasse negociar um plano de saída (sucessão) do BES.

Mas uma coisa é “persuadir” um banqueiro a interromper processos pendentes de registo inicial, outra coisa que a história recente tem provado ser mais difícil é suspender ou anular registos já dados – como era o caso do registo de que Ricardo Salgado gozava para ser presidente da comissão executiva do BES. E o relatório Costa Pinto dá uma explicação para isso.

O Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF, que está em vias de ser substituído pelo novo Código da Atividade Bancária) foi alterado várias vezes, neste aspeto, mas as últimas alterações mais relevantes tinham sido feitas em 2008 (ano em que houve a crise financeira e foi nacionalizado o BPN). O que dizia essa versão da lei é que “entre outras circunstâncias atendíveis considera-se indiciador de falta de idoneidade” um dado tipo de atos ilícitos apurados por sentença judicial.

Se esses “atos ilícitos apurados por sentença judicial” fossem conhecidos com a pessoa já no cargo, isso também traria consequências. O artigo 70º do RGICSF (de 2008) já previa a eventualidade da ocorrência de “factos supervenientes ao registo, neles se incluindo os factos anteriores que só ulteriormente fossem conhecidos, que constituíssem, nos termos do nº 3 do artigo 30º, circunstâncias indiciadoras de falta de idoneidade”. Ou seja, se, depois de dado o registo, o Banco de Portugal mais tarde “concluir não estarem satisfeitos os requisitos de idoneidade exigidos para o exercício do cargo, cancelará o respetivo registo e comunicará a sua decisão às pessoas em causa e à instituição de crédito, a qual tomará as medidas adequadas para que aquelas cessem imediatamente funções”, lê-se na legislação (nº 4 do artigo 70º do RGICSF).

Porém, ao passo que sobre a concessão (inicial) do registo a lei era bastante clara acerca daquilo que poderia inviabilizar o registo, “no que respeitava ao poder de reapreciação” o suporte legal remetia para outro artigo que tinha uma formulação mais “genérica”.

O que a lei dizia é que se podia retirar a idoneidade quando houvesse, por exemplo, uma “declaração de falência ou insolvência, como pessoa singular, responsabilidade pela falência ou pré‐falência de empresa dominada ou gerida pela pessoa em causa, condenação por crimes de falência dolosa ou culposa ou outros crimes patrimoniais, e condenação por infração às regras legais ou regulamentares das instituições de crédito”. Ora, Ricardo Salgado não tinha sido condenado por nenhum tipo de crimes relacionados com falência dolosa ou culposa ou outros crimes patrimoniais, nem sequer havia acusações formais por parte da Justiça.