Quando Rita Matias subiu ao palco da II Convenção do Chega, para apresentar uma moção sobre o inverno demográfico, não esperava uma “reação tão positiva”. Aos 22 anos, a filha do presidente do partido Pró-Vida, Manuel Matias — que formalizava ali, em Évora, a fusão com o Chega — fez um discurso aceso centrado na defesa do valor da vida e na condenação do aborto e da eutanásia. Nessa mesma noite, em setembro de 2020, foi convidada por André Ventura para integrar a direção nacional do partido, como vogal. Não dormiu, ponderou muito bem, mas acabou por aceitar o convite. Chegara a hora, recorda ao Observador, de aproveitar a “oportunidade de poder ter uma voz ativa e mudar o rumo do país”.

As repercussões foram tão rápidas como o convite. Na segunda-feira, quando chegou ao trabalho, tinha “recados em cima da mesa” e alguns colegas mudaram-se para outra sala. Sempre esteve consciente do que podia acontecer depois de todos saberem que fazia parte do Chega, mas “não esperava tantas reações negativas”. Nada que a fizesse desistir: daí para cá, tem sido um das vozes mais ativas do Chega e das figuras mais leais a André Ventura. .

Hoje, quase um ano depois, Rita Matias foi escolhida para ser a cara da Juventude Chega e a dirigente responsável por fazer nascer a Jota do partido. É a segunda tentativa de criar uma organização desta natureza dentro do partido, depois do falhanço inicial: ainda antes de ser criada, começou a tornar-se evidente que a estrutura estava a ser tomada por jovens com ligações a grupos fascistas e neonazis. Houve uma limpeza interna a mando de André Ventura e começou tudo do zero.

Neste momento há 300 pessoas envolvidas em todo o processo, jovens que estão no partido e que, integrados nos órgãos nacionais ou locais, fazem parte da fundação desta Juventude Chega. Existe o objetivo claro e assumido de proteger a Juventude Chega de entrada de extremistas e de jovens que fizeram parte de movimentos com menos visibilidade e que procuram no partido uma espécie de rampa de lançamento e de crescimento.

Medo da sombra

Não é o único receio do líder do Chega. Ventura optou por uma “instalação segura” para que a Jota “não se torne um contrapeso ou um problema e que possa ser canalizado para o bem do partido”.

É o próprio que assume ao Observador que “não tem sido fácil controlar” quem entra ou não na organização, “porque as pessoas não colocam a informação toda [nos formulários de inscrição] e há limitações por lei à informação que se pode recolher”.

Para travar esta situação, o partido aposta na “análise de perfis do Facebook e no cruzamento de intervenções em fóruns onde a pessoa eventualmente participou, [para procurar] elementos que podem ser nocivos e que não estão dentro do espírito do partido”.

A comissão instaladora da Jota do Chega já se deparou, desde janeiro, com quatro jovens — das regiões de Leiria, Aveiro, Algarve e Alentejo — que iam contra os valores do partido.

Ao Observador, Rita Matias dá um exemplo concreto: através de uma análise das redes sociais foi possível perceber que havia um grupo extremista que reunia vários militantes do partido. Foi feita uma participação destas pessoas à comissão de ética e ao conselho de jurisdição. “Percebemos que não era possível trabalhar com pessoas que enaltecem um passado de Holocausto nazi”, justifica. “Estes jovens não se desculpavam, nem se justificavam. Não havia condições para continuarem no Chega”.