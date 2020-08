Em julho, Jorge Soares, do CNECV, dizia ao Observador que “não há nenhum inconveniente” em descarregar este tipo de aplicação e que nas circunstâncias atuais faz sentido investir no desenvolvimento tecnológico. No entanto, referiu também que “aquilo que os promotores destas tecnologias dizem são coisas um bocadinho diferentes e contraditórias“. “No geral”, considera que há realmente problemas de privacidade e, por causa desse risco, “o Estado tem o dever de proteção”.

Além disso, apontou uma das críticas que, poucas semanas mais tarde, gerou alguma polémica por a Google não permitir desligar os dados de localização com o Bluetooth ligado: “Se calhar não é tão inocente que a Google e a Apple estejam tão interessadas em encontrar uma plataforma comum que possa permitir a utilização destas aplicações em modelos Android e iOS“, questionou.

A dar voz às críticas em Portugal tem também estado a D3 (Associação de Defesa dos Direitos Digitais). De acordo com esta entidade, as apps não podem ser a solução para uma pandemia e o tema é utilizado para distrair a população da ineficácia dos governos. Ricardo Lafuente, vice-presidente da associação, acusava em julho: “Não deixamos [a D3] de achar que esta atitude e iniciativa do INESC TEC corresponde à doutrina do solucionismo tecnológico. Ou seja, “atirar tecnologia para o problema”. E avisa que “isto é território desconhecido”, referindo que não é possível saber se a app é eficaz ou não.

Lafuente deu como exemplo as falhas detetadas num estudo irlandês do Trinity College Dublin. Neste, os académicos Douglas J. Leith e Stephen Farrell puseram em causa a eficácia da tecnologia da Google e da Apple num dos locais onde será mais útil, os autocarros, e mostraram que estas apps podem não funcionar corretamente.

Como, e em que aparelhos, é que vamos poder instalar?

A aplicação vai poder ser instalada nos smartphones com sistema operativo Android e iOS. Ou seja, nos iPhones e dispositivos de marcas como a Samsung, a Oppo ou a Asus, entre outros. Para ser instalada é necessário utilizar a loja de aplicações digitais oficial de cada app. Isto quer dizer que mal esta seja lançada basta ir à Play Store ou à App Store, instalar e seguir os passos.

No entanto, a app Stayaway vai ser apenas compatível com os sistemas operativos móveis Android 6.0 ou superior (lançado em 2015) ou o iOS 13.5 (lançado este ano e compatível a partir dos modelos iPhone SE lançados em 2016). Ou seja, se o sistema operativo utilizado for anterior, fica automaticamente excluído.

E quando é que vamos poder usar a app?

É a pergunta de 500 mil euros, aproximadamente a quantia que o INESC TEC estima que esta app pode ter custado. A app Stayaway Covid, desenvolvida com o aval do Governo, esteve para ser lançada no final de maio, em junho, em julho e no início de agosto. Contudo, a resposta oficial do Ministério da Saúde continua a ser a mesma de há uns meses: é lançada “muito em breve”, diz esta entidade ao Observador. Já a Direção-Geral da Saúde afirma apenas que o lançamento “está para breve”. Rui Oliveira, do INESC TEC diz: “Não sabemos. A decisão é do Governo”.

A app teve “luz verde” do Governo a 16 de julho. Na altura, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, contradizia a expetativa do INESC TEC ao afirmar que o lançamento deveria ocorrer no início de agosto, o que não aconteceu. Esta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse que faltava a publicação no Diário da República para haver novidades.