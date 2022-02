A ligação a Camilo, a luta contra o despejo e a cave repleta de livros: os 120 anos da Moreira da Costa, a livraria mais antiga do Porto

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando a Moreira da Costa fez 110 anos, em 2012, Miguel Carneiro receava que a livraria pudesse não durar muito mais tempo. As mudanças na baixa do Porto, no comércio e o desaparecimento que se começava a ver dos alfarrabistas não ajudavam a traçar um cenário positivo. Nessa altura, Miguel imprimiu uma folha com as cinco gerações da família que estiveram ao leme da livraria e a data redonda de “110 anos” e afixou-a numa das paredes junto à montra da livraria, localizada na Rua de Avis, bem junto ao edifício do Hotel Infante Sagres. Dez anos depois, a folha vai ser renovada: a livraria alfarrabista mais antiga do Porto celebra 120 anos de portas abertas e ainda 90 anos da sua primeira Feira do Livro do Porto.

Pelo meio, a Moreira da Costa assistiu e viveu diferentes momentos políticos e sociais em Portugal — desde a monarquia ao regime do Estado Novo –, passou por uma luta judicial para evitar o despejo da rua onde está há mais de 70 anos e sentiu na pele o impacto de uma pandemia que veio alterar muitos negócios. Susana Fernandes, que juntamente com Miguel Carneiro gere o negócio da Moreira da Costa, prometeu “lutar até não poder mais” para manter a livraria, que em 2017 foi considerada loja histórica e integrada no Porto de Tradição, o programa municipal que distingue e apoia lojas e marcas de interesse histórico, cultural e social na cidade.

– Sente só o cheirinho a livro antigo.

Sempre que os clientes habituais trazem alguém novo à livraria o conselho é o mesmo: não é só comprar um livro, é sentir todo o ambiente deste espaço centenário, com milhares de livros. A história do mais antigo alfarrabista do Porto começou em 1902, quando José Moreira da Costa, antigo caixeiro de Ernesto Chardron e Lungan & Genelioux e trisavô de Miguel Carneiro, decidiu tomar de trespasse uma livraria no número 48 da antiga Travessa da Fábrica. “A livraria inicialmente não se chamava Moreira da Costa, mas sim Centro Literário Marinho e Costa”, ressalva o atual proprietário.

Depois da morte de José Moreira da Costa, a livraria passou para as mãos da sua filha, Elisa Duarte da Costa Ferreira. Nesta época, a Moreira da Costa já surgia como um espaço de várias tertúlias e local de encontro de amantes de livros, sobretudo das obras de Camilo Castelo Branco. Foi aqui que terá começado parte da ligação particular desta livraria ao escritor. Além da venda, em 1962, da maior coleção Camiliana para a Biblioteca Municipal de Matosinhos, a ligação desta livraria a Camilo ficou ainda marcada por outro episódio.

“Um dos clientes que aqui vinha tinha uma edição original da ‘Infanta Capelista’, que tem apenas cinco exemplares — porque a edição não chegou a sair. Na altura, e segundo o que nos contam na família, as pessoas que cá paravam e gostavam de Camilo incentivaram a minha avó e a livraria a fazer uma edição fac-similada da obra, em 1952, destinada ao círculo de colecionadores”, explica Miguel Carneiro. No entanto, os descendentes de Camilo descobriram esta edição de 50 exemplares e intentaram uma ação judicial contra a proprietária da livraria.

A edição tornou-se ilegal e Elisa Duarte foi condenada a uma pena de prisão efetiva, que cumpriu com o pagamento de uma multa diária. “Foi uma das primeiras mulheres em Portugal a ter uma condenação de direitos de autor por uma situação destas”, explica ainda Susana Fernandes. Atualmente, a livraria tem guardados, para uso particular, dois exemplares desta edição e o processo está exposto na Antiga Cadeia da Relação do Porto.

Em 1965, a Moreira da Costa foi herdada por Maria Elisa Ferreira Dias Gonçalves, filha da anterior proprietária. Mais tarde, em 1987, os filhos fundaram uma sociedade. Em 1998 Miguel Carneiro, da quinta geração da família do fundador, fica encarregue dos destinos da livraria, onde permanece até agora.