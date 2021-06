Esta semana, Luís Dias enviou nova questão, a perguntar pelas conclusões do serviço de auditoria. “Neste caso, tanto quanto é do nosso conhecimento, a equipa de auditoria que trabalha no domínio de intervenção não realizou uma auditoria ao projeto que mencionou“, lê-se na resposta. O TCE lembra que “não tem poderes de investigação nem pode instaurar ações penais” e que, por isso, o caso foi transmitido ao Organismo Europeu de luta antifraude (OLAF), que tem o poder de realizar inquéritos relacionados com abusos ou irregularidades relativos a fundos da UE”.

Luís refere que só quando o jornal Público noticiou o caso, em abril de 2016, é que foi revogada a exigência de garantias bancárias. “Só que entretanto estivemos meses à espera. Só recebemos a primeira tranche — e única, de 90 mil euros — em outubro” desse ano. “Já não fui a tempo de fazer as estufas. Já tínhamos a campanha preparada, estávamos a torcer para que a fruta aguentasse, mas veio a primeira geada e queimou a fruta toda”. A colheita de 2016 ficou perdida por essa via, mas Luís e Maria José mantiveram o pouco otimismo que restava: com os fundos, construíram as estufas para que o ano seguinte corresse melhor. E não deixaram cair o caso: fizeram queixa ao Ministério Público. Por essa altura, já tinham desistido do projeto das bagas de goji [de que Luís era titular] e apostaram as fichas todas no de amoras [em nome de Maria José]. Só que o inferno estava longe de terminar.

“Pensava que a minha vida tinha acabado”

Em dezembro de 2017, a uma semana da apanha da fruta, a tempestade Ana — a primeira a ser batizada em Portugal — arrasou metade das estufas da quinta da Zebreira. “Tínhamos feito aquele esforço todo durante os anos para manter a quinta a funcionar, tínhamos acabado de fazer as estufas um mês antes e não tínhamos capacidade para estar a reconstruir“, diz Luís. O casal perguntou à DRAPC se existia algum apoio a que pudessem aceder, mas a resposta foi negativa. “Tentámos por tudo arranjar dinheiro, pôr coisas à venda.”

A 1 de março, nova tempestade destrói a parte da quinta que tinha escapado. “Pensava que a minha vida tinha acabado“, desabafa Luís. Depois de duas tempestades seguidas, sem apoios à vista, foi preciso uma reportagem na televisão para lhes reavivar a esperança. “Estava a ver o noticiário e tinha havido um tornado no Algarve. O secretário de Estado estava lá e disse que iam acionar uma medida 6.2.2. Afinal, havia apoios!” A tal medida 6.2.2 garante apoios de reconstituição ou reposição das “condições de produção das explorações agrícolas afetadas por calamidades naturais, acidentes climáticos adversos ou eventos catastróficos” desde que “previamente reconhecidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da agricultura“.