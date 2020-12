Enquanto mostra o mundo à sua volta, também olha para si mesmo, embora sem o intuito de passerelle do eu a que a auto-ficção nos habituou. Ao mesmo tempo que nos dá tudo e apaixona, o autor parece ter uma visão distorcida de si mesmo. Fascina-nos com o seu talento, a sua cabeça singular e genial, complexa, que abre a dos outros, mas acha-se sem interesse e inferior a toda a gente. Durante uns tempos, a sua distorção consola. Se até ele se julga pouco, como não nós? Ainda assim, o desconforto perante esta imagem prevalece quando o lemos dizer que sentia que ninguém podia gostar dele ou que se sentia inferior aos outros em todas as situações, não apenas às pessoas que “pelo seu carisma eclipsavam todas as restantes” (p. 226), mas também a todos os outros com quem se cruzava. Geir Angell, amigo, disse o que era óbvio:

A ideia que fazes da tua pessoa é a mais retorcida que alguma vez vi. Não te conheces a ti mesmo. Nunca te passou pela cabeça que os aborrecidos são os outros? Que são os outros que são falhos de originalidade e consciência, que são eles que não têm iniciativa e estão cheios de clichés?” (p. 227)

Lendo Knausgård e vendo a sua posição na sociedade e na literatura – não só norueguesa, mas mundial, neste momento –, podemos questionar o que lhe falta. Talvez um pai que não lhe tivesse inspirado medo a infância toda, alterando a imagem de si mesmo, destruíndo-lhe a auto-estima e a confiança? O impacto do pai do autor na sua vida é uma sombra permanente nesta série – que, aliás, começa com um longo volume dedicado à sua morte – e, de tempos a tempos, o autor avalia-o. Assim, é inesquecível a passagem em que afirma que a sua maior conquista enquanto pai foi entrar numa sala e ser ignorado pelas filhas. A falta de auto-estima do autor, um homem a que a unanimidade chamou sexy, é tal que torna possível esta passagem: