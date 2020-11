“Deus estava no comando e eu tinha de me render”, diz. “O gesto de uma pessoa que se rende é geralmente visto como algo mau. Mas não. É bom. É uma vitória.”

Sem licença para exercer medicina, Lou Ortenzio fez um pouco de tudo para ganhar a vida em Clarksburg. O primeiro trabalho foi de jardinagem, mas também trabalhou numa papelaria e a entregar pizzas. “Ia entregar pizzas às mesmas casas onde antes era chamado como médico”, diz. Para alguns seria humilhante, mas tudo o que Ortenzio sentia era alívio.

Mas, ao mesmo tempo, à sua volta, Clarksburg não parou no seu declínio. O desemprego e a pobreza afastaram muitos daquela cidade e afundaram ainda mais os que ali ficaram. Aos poucos, foram aparecendo as primeiras mortes por overdose de analgésicos – duas das quais, sabe Lou Ortenzio, foram com medicamentos que ele receitou. Para outros, os analgésicos abriram caminho a outras drogas, da heroína às metanfetaminas.

Ali, o ex-médico só via o problema a crescer. “Eu recuperei, mas Clarksburg foi ficando cada vez pior”, diz. À medida que ia contando mais dias sem drogas, assumiu a vontade de ajudar os outros. Em 2008, conseguiu então um emprego na Clarksburg Mission, uma instituição cristã fundada em 1971 que dá um teto a sem-abrigo e passou a dedicar todo o seu trabalho para o alojamento e recuperação de toxicodependentes quando aquela cidade caiu na droga. Desde 2018 que Lou Ortenzio é diretor do centro.

A crise dos opioides, que vão dos analgésicos acessíveis com receita médica à heroína, é um problema nacional dos EUA. De acordo com os números oficiais para o ano mais recente (2018) morreram 67.367 pessoas com overdoses relacionadas com droga em todo o país, o que aponta para uma taxa de mortalidade por estas causas de 20,7 pessoas a cada 100 mil habitantes. Quanto a 2019, os números provisórios apontam para um agravamento da situação, com uma estimativa oficial de 71.966 mortes. A confirmar-se, isto quer dizer que, desde 1999 (ano em que houve 16.849 mortes por overdose de drogas), este foi um problema que cresceu em 327%.

Neste contexto, não há nos EUA nenhum caso pior do que a Virgínia Ocidental. A realidade de Clarksburg repete-se com forte incidência em tantas outras coordenadas deste estado, com uma taxa de mortalidade em 2018 de 42,4 mortes por cada mil habitantes — ou seja, mais do que o dobro na generalidade do país. Para lá das mortes, as estatísticas oficiais demonstram que praticamente 70 a cada 100 habitantes deste estado receberam uma receita para levantarem um opioide numa farmácia.