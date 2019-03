O poeta de "Canções" morreu há 60 anos. O Observador recorda-o com a publicação de sete poemas escolhidos por Anna Klobucka, investigadora e autora de "O Mundo Gay de António Botto".

“Quem é que abraça o meu corpo”

De Canções (1921)

Quem é que abraça o meu corpo

Na penumbra do meu leito?

Quem é que beija o meu rosto,

Quem é que morde o meu peito?

Quem é que fala da morte

Docemente ao meu ouvido?

— És tu, senhor dos meus olhos,

E sempre no meu sentido

“Anda, vem…, porque te negas”

De Canções (1921)

Anda, vem…, porque te negas,

Carne morena, toda perfume?

Porque te calas,

Porque esmoreces,

Boca vermelha, — rosa de lume?

Se a luz do dia

Te cobre de pejo,

Esperemos a noite presos num beijo.

Dá-me o infinito gozo

De contigo adormecer

Devagarinho, sentindo

O aroma e o calor

Da tua carne, meu amor!

E ouve, mancebo alado:

Entrega-te, sê contente!

— Nem todo o prazer

Tem vileza ou tem pecado!

Anda, vem!… Dá-me o teu corpo

Em troca dos meus desejos…

Tenho saudades da vida!

Tenho saudade dos teus beijos!

“Bebe mais vinho”

De Curiosidades Estéticas (1924)

Bebe mais vinho

E põe

Mais ruge

Na tua boca delgada;

E fuma,

E cai no brocado azul

Desta enorme almofada.

Tens, por vezes,

Um sorriso

Desenhado com tamanha segurança

— Como de quem tudo sonda,

Tudo alcança…

Cigarros? Pronto, amor: — aqui os tens!

Dizes-me adeus? E porquê?

Quando voltas? Quando vens?

“Conversando a sós contigo”

De Piquenas Esculturas (1925)

Conversando a sós contigo,

Desfruto o prazer imenso

De não pensar no que digo

E de dizer o que penso.

E mais uma vez

Afirmo

Sem receio de que seja desmentido:

— A maior felicidade

É ser-se compreendido.

“Venham ver a maravilha”

De Ciúme (1934)

Venham ver a maravilha

Do seu corpo juvenil!

O sol encharca-se de luz,

E o mar de rojo tem rasgos

De luxúria provocante.

Avanço. Procuro olhá-lo

Mais de perto… A luz é tanta

Que tudo em volta cintila

Num clarão largo e difuso…

Anda nu — saltando e rindo,

E sobre a areia da praia

Parece um astro fulgindo.

Procuro olhá-lo; — e os seus olhos,

Amedontrados, recusam

Fixar os meus… — Entristeço…

Mas nesse olhar fugidio —

Pude ver a eternidade

Do beijo que não mereço.

“Esta música dolente”

De Ciúme (1934)

Esta música dolente

Do tango argentino —

Onde paira,

Esfarrapado,

Aquele beijo sensualíssimo, nervoso,

Trocado no desatino

Da nossa indecisão de amar, —

Esta música batida

Pela tristeza dos ermos,

Agora,

Faz-me chorar.

Deixa-me ouvi-la. Não danço.

Dança com outro. A vida é assim…

Ciúme? Não sei senti-lo.

— Tu tens ciúme de mim?

Trocávamos um beijo apenas

No silêncio de uma tarde

Sentados à beira-mar;

— E um beijo não é bastante

Para dizeres ao mundo

Que sou o teu amante.

Dança com outro.

Podes até envolvê-lo

Na carícia negra

Que tomba das tuas mãos

Quando com elas afagas

Os meus cabelos

E a minha fronte vincada.

Dança com outro.

Eu fico a vê-los e a aplaudir

Os movimentos do teu corpo

— Que mais parece um punhal

Do meu Álcácer-Kibir.

Ciúme? Dançar contigo?

Não vale a pena gritá-lo

Nem vale a pena mostrar-me

A Que encheu hoje o cabaret…

— Adeus! A noite vai alta,

E dança, dança com outro.

Mas se acaso te perguntarem quem sou,

Responde: — Não sei quem é.

“Poema de Cinza. À memória de Fernando Pessoa”

Escrito e publicado em 1938, no 3.º aniversário da morte do poeta

Se eu pudesse fazer com que viesses

Todos os dias, como antigamente,

Falar-me nessa lúcida visão —

Estranha, sensualíssima, mordente;

Se eu pudesse contar-te e tu me ouvisses,

Meu pobre e grande e genial artista,

O que tem sido a vida — esta boémia

Coberta de farrapos e de estrelas,

Tristíssima, pedante, e contrafeita,

Desde que estes meus olhos numa névoa

De lágrimas te viram num caixão;

Se eu pudesse, Fernando, e tu me ouvisses,

Voltávamos à mesma: Tu, lá onde

Os astros e as divinas madrugadas

Noivam na luz eterna de um sorriso;

E eu, por aqui, vadio da descrença,

Tirando o meu chapéu aos homens de juízo…

Isto por cá vai indo como dantes;

O mesmo arremelgado idiotismo

Nuns senhores que tu já conhecias

— Autênticos patifes bem falantes…

E a mesma intriga: as horas, os minutos,

As noites sempre iguais, os mesmos dias,

Tudo igual! Acordando e adormecendo

Na mesma cor, do mesmo lado, sempre

O mesmo ar e em tudo a mesma posição

De condenados, hirtos, a viver —

Sem estímulo, sem fé, sem convicção…

Poetas, escutai-me: transformemos

A nossa natural angústia de pensar —

Num cântico de sonho!, e junto dele,

Do camarada raro que lembramos,

Fiquemos uns momentos a cantar!

*Poemas retirados da edição mais recente da poesia de António Botto, publicada em 2018 pela Assírio & Alvim

