“Nero: o homem por detrás do mito” abre com a conhecida imagem de Peter Ustinov, no êxito de bilheteira “Quo Vadis” (1951), evocando o Nero que dedilhou a lira, enquanto Roma ardia. Esta seleção não é inocente: sublinha que o conhecimento que temos do imperador se baseia no que o cinema, a literatura e até a História ditaram. O que o cinema disse dos restantes imperadores da dinastia Júlio-Cláudios não é muito melhor, se tivermos presente a mini-série (1976) “Eu Cláudio”, através da qual a BBC celebrizou o romance de Robert Graves. No entanto, Nero parece tê-los suplantado a todos. E até Shakespeare põe Hamlet a dizer:

“O heart, lose not thy nature,

Let not ever

The soul of Nero enter this firm bosom”.

(Oh coração, não percas a tua natureza, não deixes nunca a alma de Nero entrar neste peito firme)

Faz sentido que, numa exposição dedicada a reabilitar a memória de Nero, o mito da sua infame piromania seja o primeiro a abater. É o mais fácil de contraditar. Dependemos dos historiadores romanos para conhecer Nero. Tácito e Suetónio — eram quase seus contemporâneos — e Dião Cássio viveu no séc. 2 d.C. A exposição dedica-se a demonstrar como os três foram sempre hostis a Nero e distorceram a sua imagem.

Recuemos aos factos. O grande fogo eclodiu na noite de 18 de julho de 64 d.C., entre armazéns de madeira, junto ao Circus Maximus. As chamas cresceram durante seis dias antes de serem debeladas; mas o fogo reacendeu-se e durou outros três. Quando o fumo se dissipou, 10 dos 14 distritos de Roma tinham sido afetados. O templo de Júpiter Estator, com 800 anos, e o Atrium Vestae, a Casa das Vestais, juntamente com dois terços da cidade antiga, haviam desaparecido.

Passemos agora aos relatos históricos. Os “Anais” de Tácito foram os primeiros a registar rumores de que Nero ordenara o fogo e de que gangues de bandidos impediram os romanos de o combater, ameaçando-os de tortura. Tácito porém ressalvou que os rumores podiam ser falsos. Posteriormente, Dião Cássio relatou que Nero destruiu a cidade para construir a sua Domus Aurea, a majestosa série de vilas e pavilhões situada sobre um parque e um lago artificial, construída após o incêndio.