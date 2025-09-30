A marca cool de eletrodomésticos agora também é premium

Dark Inox: eletrodomésticos para os tempos modernos

Como exemplo da aposta em design, a gama Dark Inox – apresentada neste evento perante uma plateia repleta de fãs da marca – junta sofisticação e contemporaneidade, tecnologia, funcionalidade, performance e design, sempre a preços acessíveis e mantendo o foco na eficiência. Esta gama, segundo Nuno Natário, representa para a Becken “o primeiro dia do resto das nossas vidas”, já que “além de ser uma inovação, é claramente um passo à frente naquilo que é o design da marca”.

Toda a gama Dark Inox foi pensada nos consumidores que procuram uma boa eficácia dos equipamentos, assim como a integração visual dos equipamentos em cozinhas modernas.

Sempre a pensar na eficiência e poupança

Eficiência energética e economia de tempo. São duas apostas fundamentais para a Becken e para o desenvolvimento de novas tecnologias ao longo destes mais de 25 anos. Exemplos disso são as máquinas de lavar com tecnologia Boostwash, que permitem poupar tempo, energia e manter a eficácia da limpeza com uma poupança de 25%.

Na mesma linha, existem ainda os frigoríficos com tecnologia Boostcooling e as arcas congeladoras Boostfreezing. Em ambos os casos, esta tecnologia permite atingir as temperaturas desejadas de forma rápida e eficaz, assim como escolher diferentes temperaturas para os diferentes compartimentos do frigorífico.

Já na gama Boostclean, a Becken apostou numa gama de aspiradores com mais potência e versatilidade, destacando-se os aspiradores de mão e verticais, de fácil utilização e agilidade. Com vários acessórios para as diferentes superfícies e uma autonomia suficiente para aspirar numa só utilização, a marca destaca-se novamente pelo design inovador e pelo preço, quando comparado com outras marcas e produtos semelhantes.