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Evento Becken para a gama de eletrodomésticos Dark Inox no Palacete Gomes Freire em Lisboa
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Marisa Cardoso

Marisa Cardoso

A marca cool de eletrodomésticos agora também é premium

Num evento organizado no palácio Gomes Freire, em Lisboa, a Becken apresentou a sua nova gama de eletrodomésticos Dark Inox, onde a tecnologia e o design se fundem.

Com o lema “You Can Trust”, a Becken surgiu há mais de 25 anos no seio da Worten. No entanto, desde cedo a marca começou a trilhar o seu próprio caminho. Nas palavras de Nuno Natário, Head of International and New Channels da Worten, “o nosso caminho tem sido feito tendo como base a confiança e a fiabilidade, mas tem evoluído e temos feito essa evolução para termos cada vez mais inovação dentro dos nossos produtos”.

Esta confiança fica clara com o selo Escolha do Consumidor em 2024, nas categorias frigoríficos e airfryers; e novamente em 2025, na categoria de airfryers.

Com uma vasta gama de eletrodomésticos, a Becken aposta, desde sempre, em três pilares que distinguem a marca: a fiabilidade, a acessibilidade e a tecnologia, bem vincados na aposta em linhas modernas e adaptadas ao estilo de vida dos consumidores. Por isso, rapidamente a Becken começou a conquistar o seu espaço junto dos consumidores. Um espaço que já celebra mais de um quarto de século.

  • Evento Becken para a gama de eletrodomésticos Dark Inox no Palacete Gomes Freire em Lisboa
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Dark Inox: eletrodomésticos para os tempos modernos

Como exemplo da aposta em design, a gama Dark Inox – apresentada neste evento perante uma plateia repleta de fãs da marca – junta sofisticação e contemporaneidade, tecnologia, funcionalidade, performance e design, sempre a preços acessíveis e mantendo o foco na eficiência. Esta gama, segundo Nuno Natário, representa para a Becken “o primeiro dia do resto das nossas vidas”, já que “além de ser uma inovação, é claramente um passo à frente naquilo que é o design da marca”.

Toda a gama Dark Inox foi pensada nos consumidores que procuram uma boa eficácia dos equipamentos, assim como a integração visual dos equipamentos em cozinhas modernas.

Sempre a pensar na eficiência e poupança

Eficiência energética e economia de tempo. São duas apostas fundamentais para a Becken e para o desenvolvimento de novas tecnologias ao longo destes mais de 25 anos. Exemplos disso são as máquinas de lavar com tecnologia Boostwash, que permitem poupar tempo, energia e manter a eficácia da limpeza com uma poupança de 25%.

Na mesma linha, existem ainda os frigoríficos com tecnologia Boostcooling e as arcas congeladoras Boostfreezing. Em ambos os casos, esta tecnologia permite atingir as temperaturas desejadas de forma rápida e eficaz, assim como escolher diferentes temperaturas para os diferentes compartimentos do frigorífico.

Já na gama Boostclean, a Becken apostou numa gama de aspiradores com mais potência e versatilidade, destacando-se os aspiradores de mão e verticais, de fácil utilização e agilidade. Com vários acessórios para as diferentes superfícies e uma autonomia suficiente para aspirar numa só utilização, a marca destaca-se novamente pelo design inovador e pelo preço, quando comparado com outras marcas e produtos semelhantes.

  • evento becken airfryers
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  • gama Boostclean
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  • frigoríficos com tecnologia Boostcooling e as arcas congeladoras Boostfreezing
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  • Boostclean aspiradores Becken
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Nas airfryers, a gama Natural Fry permite fritar com menos gordura e sem cheiros. A juntar a isso estas air fryers são fáceis de limpar, o que permite uma alimentação mais saudável pela redução de óleos e ainda garante a comodidade ao utilizador.

Com a constante busca por inovação tecnológica e mantendo o design e a eficiência como pilares, a Becken procura reforçar a sua posição como escolha inteligente e de confiança de todos os portugueses, sempre a preços acessíveis. Aliás, foi esta constante busca por aquilo que o consumidor procura que tornou a Becken numa marca sólida e cada vez mais presente no mercado nacional. Por mais 25 anos!

Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

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