A maioria das vítimas foi sequestrada e transportada num veículo disponibilizado por oficiais de Marinha, que ficaria rotulado como a ignóbil “camioneta da morte”. No meio de mais ou menos elaboradas efabulações sobre as razões que levaram à matança, ainda hoje subsistem dúvidas sobre as suas causas e o que aconteceu aos executantes e aos mandantes. Por exemplo, no meio de uma sessão de investigação no Arquivo Histórico da Marinha sobre a Revolta dos Marinheiros de 8 de Setembro de 1936, tropecei com o processo do guarda-marinha de Administração Naval Benjamim Rodrigues Pereira, responsável por ter facultado aos revolucionários a tal «camionete». Segundo os autos analisados, só a 2 de Setembro de 1936 foi condenado a 1 ano de prisão, tendo o tribunal dado por provada a sua “participação nos actos criminosos da noite de 19 para 20 de Outubro, porém sem intenção criminosa e somente com culpa”. Mas o que é realmente se passou naqueles conturbados momentos?

Em Março de 1921 no panorama político nacional surgira o PCP – Partido Comunista Português juntando militantes da extinta Federação Maximalista Portuguesa e sindicalistas revolucionários, nomeadamente arsenalistas. Ao contrário do que acontecia no resto da Europa, o partido pró bolchevique português não surgira de uma dissidência do Partido Socialista mas evoluíra directamente de estruturas anarco-sindicalistas discordantes da linha maioritária da CGT. Das mesmas águas emergira igualmente uma estrutura revolucionária terrorista conhecida como a Legião Vermelha, alimentada pela febricitante actividade das Juventudes Comunistas.

Nessa agitada cena social, a 7 de Julho aparecera o jornal Imprensa da Manhã, fortemente subsidiado pelos plutocratas Alfredo da Silva e Fausto de Figueiredo, e afecto ao sector dos chamados liberatistas (seguidores do tenente-coronel Liberato Pinto). O jornal, de pendor revolucionário, animava as hostes afins e provocava a efervescência popular. Nas suas páginas e nas de outros pasquins cresciam os boatos, as calúnias, os assassinatos morais, para instilar o ódio e instigar a canalha das ruas. Depois de terem perdido para o sidonismo as massas populares, os jacobinos da facção “democrática” do PRP – Partido Republicano Português procuravam recuperá-las agora, servindo-se da alavanca propagandística propiciada pelas fracassadas revoltas monárquicas.