A memória fotografada por Daniel Blaufuks: “Lisboa era uma cidade horrível, mas maravilhosa”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante o primeiro confinamento, em 2020, o fotógrafo Daniel Blaufuks começou a obrigar-se a escrever todos os dias. “Para tentar chegar a algum lado”, diz. Uma foto, um post. Uma Lisboa que já não existe. Dos cinemas nos Restauradores às noites do Frágil. Um sem fim de instantâneos digitalizados “dois ou três anos antes”, num inverno de muita chuva. Histórias resgatadas às memórias daqueles tempos durante a pandemia e agora negociadas sob a forma de livro. Se fosse escritor, diz, Lisboa Clichê (Tinta da China) seria um “romance”: a história de um jovem na cidade do final dos anos 1980, início dos 1990, as tropelias e aventuras, os amigos e o trabalho ao serviço do semanário O Independente, com muitos protagonistas da época e da narrativa do país.

Entre duas bicas cheias na esplanada do Galeto, um dos clássicos das Avenidas Novas, e de frente para uma Lisboa cinzenta e tapada por máscaras cirúrgicas, Blaufuks, de 58 anos, explica como as cerca de 400 páginas em formato de bolso são intencionalmente anárquicas (porque antes nos perdíamos muito mais), totalmente subjetivas (tivesse olhado para estas fotos na altura, a escolha seria outra), e muito menos nostálgicas do que parece (embora não haja nada de mal com a nostalgia). O seu tempo, avança o autor de Não Pai e Terezin, é hoje mais o da memória do que a descoberta, mas sobre a cidade, não tem dúvidas, é agora “mais livre”, “mais segura”, “ótima para se viver”.

▲ A capa de "Lisboa Clichê", de Daniel Blaufuks (Tinta da China)

Mudámos o sítio da entrevista (marcada para a pastelaria Versailles, do outro lado da Avenida da República) e perdi o arranque que tinha preparado para a entrevista. Ia começar por perguntar pelo telefone público vermelho, que aparece logo no início do livro, com o qual diz que tentavam convidar alguém para ir lanchar. Ainda existe?

Não, porque depois passou a ser um azul e hoje provavelmente já não existe nada.

Esta Lisboa que vemos no livro ainda é a sua?

Sim, mas não no sentido nostálgico. Não moro longe daqui e são espaços que me agradam. Sou muito sensível à luz dos estabelecimentos. E muitos dos sítios novos… O problema não é serem novos, é terem uma luz clínica, de hospital. Prefiro ir a um sítio onde se come um bocadinho pior mas com uma luz melhor. O [W.G.] Sebald, um escritor alemão sobre o qual trabalhei, fala daqueles sítios que têm “um flash eterno”. O Galeto, por exemplo, tem uma ótima luz. O [arquitecto] Victor Palla sabia o que estava a fazer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Falando deste livro…

Cheio de luz!

O que quis fazer com este objeto?

Todas as fotografias, mais tarde ou mais cedo, tornam-se documentos. Nós mudamos, os sítios mudam, as roupas mudam. Estamos num tempo de transição da cidade de Lisboa. Houve — e ainda há — uma vaga de destruição, de novo-riquismo, em que o velho era considerado mau. Perdemos muita coisa em termos de património. Basta olhar para o outro lado da rua. Aquilo que agora é uma geladaria da Versailles era uma livraria muito bonita da Câmara Municipal de Lisboa. Mas também há uma Lisboa que mudou – não digo que seja para melhor ou para pior – e há pessoas a viver agora o que está neste livro.