O ritual é sempre, ou quase sempre, o mesmo. Tiago Barbosa Ribeiro tem uma mesa reservada no restaurante Barril, nas Antas. Senta-se no lugar do costume, mas desta vez atrasado. Uma ação de campanha que derrapou no horário impediu Barbosa Ribeiro de assistir à primeira parte do jogo, mas não de ir a casa buscar o cachecol de sempre.

Ainda que a importância do jogo fizesse antever um candidato nervoso, as constantes solicitações fizeram-no, inclusivamente, perder momentos importantes da partida entre o Atlético de Madrid e o Futebol Clube do Porto. Mas como dificilmente a corrida autárquica terminará com um empate igual ao do jogo da Champions, há mais assunto além do futebol. Os problemas vividos nos bairros sociais, as vias estruturantes da cidade, os acessos rodoviários e a rede de transportes públicos também são tema na penúltima mesa da sala do Barril onde até os bancos são azuis.

Os clientes são tão habituais que já nem é preciso dizer qual a escolha antes de ser servida. Com um pormenor que já toda a gente conhece: Tiago Barbosa Ribeiro só janta mesmo depois do apito final, antes disso não consegue, mesmo que depois jante sozinho.