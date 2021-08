A vontade de sair do Afeganistão

“Tenho 31 anos, nasci em Cabul, vivi uns anos no Paquistão, mas voltei a Cabul para começar a estudar. Foi lá que tirei a minha licenciatura em administração empresarial e cultural e trabalhei numa empresa privada de telecomunicações. Ao mesmo tempo, colaborava com a ONG German Agro Ation, na área da administração da segurança.

A vida lá era boa, mas nunca me sentia seguro a 100%. No Afeganistão havia sempre guerra, direta ou indiretamente, existam ataques terroristas todas as semanas, os talibãs invadiam mesquitas, universidades e ruas. Estávamos sempre prontos para que isso acontecesse, vivia sempre com medo. Lembro-me que em 2014 estava numa sala da universidade e eles invadiram-na, alguns dos meus colegas morreram nesse ataque.

Por trabalhar com direitos humanos, sabia que o meu nome já era famoso entre os talibãs. Em novembro de 2015 recebi uma ordem deles para não trabalhar mais nessa área, aí percebi que eles nos seguiam, sabiam a data e as horas de tudo o que eu fazia no escritório. São um grupo forte e por isso conseguem sempre o tudo o que querem. Nessa altura, decidi juntar dinheiro para sair do país, não conseguia ver mais violência todos os dias, estava cansado.”

A adaptação a Portugal

“Nunca pensei vir viver para o Porto, mas lia nas notícias que Portugal era um país seguro e o que eu mais precisava era de segurança. Não precisava de um país muito rico, mas de um país tranquilo. Muitos afegãos têm família na Alemanha, tenho tios e tias lá, mas procurava um sítio mais pacífico.

Tive a sorte de fazer alguns contactos online com portugueses e consegui vir para o Porto. Cheguei no inverno de 2016 e no início foi tudo difícil, principalmente o facto de estar sempre sozinho. Comecei por viver num hostel alguns dias, foi lá que conheci vários amigos que depois me ajudaram a alugar uma casa. No início, não sabia falar português, então inscrevi-me num curso para estrangeiros na escola Soares dos Reis, alguns amigos também me deram aulas individuais. Ainda não falo bem, mas quero tentar falar cada vez melhor.

Seis meses depois de chegar ao Porto, entrei no mestrado de marketing na Universidade Católica. Nunca tive dificuldades de relacionamento com as pessoas, o mais complicado foi lidar com um sistema curricular diferente do que estava habituado. Estudava em persa e aqui tinha aulas em inglês. Ainda fiz três cadeiras em português, foi bastante difícil, mas consegui passar a tudo.

Com a crise provocada pela Covid-19 ainda não consegui arranjar trabalho na minha área, mas estou a tentar. Gostava de trabalhar numa empresa internacional, porque falo várias línguas: persa – a minha língua materna – inglês, português, alemão e árabe. Nunca conheci refugiados no Porto, não conheço nenhum afegão cá, mas gostava de me cruzar com alguém para poder falar a minha língua, tenho muitas saudades de falar a minha língua materna.

Em Portugal adoro o tempo, para mim é sempre verão, e a comida, especialmente o bacalhau. É o meu prato favorito, também já sei fazer, mas não é como num restaurante típico. Com amigos, já fui a outras cidades do país como Aveiro, Braga, Comporta, Algarve, Lisboa e Setúbal, mas gosto muito do Porto, quero ficar aqui a trabalhar e a ser uma pessoa independente, igual às outras.

Sempre existiu muita burocracia, mas comigo deu tudo certo. Deram-me o título de refugiado, que tenho até hoje, mas no próximo mês penso que já terei nacionalidade portuguesa. Pedi isso há uns quatro ou cinco meses, mas devido ao coronavírus o processo atrasou. Gosto muito de viver aqui, sinto-me com a mesma cultura e ter a nacionalidade é uma coisa muito importante para mim.”