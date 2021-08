Os leitores mais velhos talvez ainda se recordem; os mais novos poderão ter ouvido histórias dos pais ou dos avós: antes da década de 1960, as missas católicas eram celebradas em latim e com o padre de costas para os participantes. O Concílio Vaticano II, reunião magna da Igreja entre 1962 e 1965 para reformar a instituição e a adaptar ao mundo contemporâneo, modificou o rito da missa, para que passasse a ser celebrada na língua de cada lugar, com o sacerdote voltado para os participantes e com mais leituras bíblicas. No fundo, para que deixasse de ser incompreensível pelos fiéis.

Contudo, a possibilidade de celebrar a missa antiga, em latim, manteve-se. Recebeu o nome de “forma extraordinária” e podia ser usada em determinadas circunstâncias, desde que com as devidas autorizações por parte dos bispos de cada lugar e consoante as características das comunidades de fiéis. Agora, porém, o uso da missa em latim poderá ter os dias contados.

Com um curto documento legislativo, essencialmente técnico, publicado no mês passado, o Papa Francisco abriu um dos debates mais quentes dos últimos anos na Igreja Católica. No motu proprio (uma lei da iniciativa direta do Papa, à semelhança de um decreto presidencial) que dá pelo nome de Traditionis Custodes (ou “guardiães da tradição”), Francisco reverteu uma política do seu antecessor, Bento XVI, e impôs fortíssimas restrições à celebração da missa antiga na Igreja Católica. E o motivo foi claro: a missa em latim tornou-se, nas últimas décadas, um refúgio e uma bandeira de grupos ultraconservadores dentro da Igreja, que a aproveitaram para “aprofundar as divisões, reforçar as divergências e encorajar desacordos”.

A possibilidade, inicialmente mantida como modo de garantir que todas as sensibilidades, das mais conservadoras às mais progressistas, tinham lugar na Igreja, acabou por ser deturpada — e o Papa decidiu intervir com mão de ferro para garantir que a Igreja Católica não se desintegra à conta dos ultraconservadores que aproveitaram as comunidades em que se celebra a missa em latim para cerrar as fileiras contra o modernismo. Por isso, poucas decisões do Papa Francisco lhe arranjarão tantos inimigos como esta. Por todo o universo católico, padres, bispos e cardeais conservadores já vieram criticar a medida — e se há quem veja nela o “momento definidor” do pontificado de Francisco, também há quem tema a possibilidade de um cisma moderno provocado pelo crescente afastamento entre fações internas na Igreja.