Nos Açores, pouco depois de se ter testemunhado a emissão de vapor de água, dióxido de carbono, sulfatos e dióxido de enxofre, o novo vulcão começou a emitir grandes piroclastos — cinzas vulcânicas misturadas com areia, pó e lapili, assim como pedra-pomes feita de basalto — em jatos pontiagudos com 1.400 metros de altura, compostos por bolbos negros por causa da solidificação da lava; e outros brancos, à conta do vapor de água, que chegava a ultrapassar os quatro quilómetros de altitude. A emissão dessas cinzas era tão abundante que a 10 de outubro, cerca de duas semanas após o início da atividade vulcânica, já se tinha formado uma ilhota com 800 metros de diâmetro, 99 de altura e uma cratera aberta para o mar. Naquele mesmo local, antes da erupção, a profundidade do oceano era de 70 metros.

Estas explosões de cinza aconteceram por causa do contacto da água muito fria com a lava escaldante, descreveu ao Observador o vulcanólogo José Pacheco, diretor do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos. Foi a mistura perfeita: uma quantidade de água entrou em contacto com a mesma quantidade de lava, o magma pulverizou-se a altas velocidades, dando origem a grandes volumes de cinzas. Impregnadas com cloreto de sódio, resultantes desta reação química, as explosões espalharam-se pelo ar e condensaram-se, aumentando as chuvas de cinzas que cobriram o Faial. As culturas ficaram danificadas, algumas povoações tiveram de ser evacuadas e o cone do novo vulcão foi-se erguendo rapidamente à vista dos açorianos.

Até que, no fim de outubro, voltou o sossego ao Faial. O cone do vulcão, feito de material muito instável, sofreu desabamentos parciais e a ilhota em torno da boca por onde saíam os piroclastos voltou a ficar submersa. Mas foi por pouco tempo: no início do mês seguinte, a erupção reativou-se a ponto de criar uma nova ilha a cerca de 100 metros da primeira. O seu crescimento prosseguiu até se formar um istmo que ligava a ilha recém-formada ao Faial, com uma laguna que era alimentada com materiais arrastados pelo mar ou pela areia atirada pelo vulcão. Em dezembro, o istmo tinha 600 metros de largura e a fase explosiva dos Capelinhos, cujo vulcão era constantemente alimentado pela combinação da água do mar com a lava, atingiu um máximo no início desse mesmo mês.

Foi sempre por entre curtos intervalos de acalmia que a erupção prosseguiu até 1958. Numa das ocasiões, no entanto, ela tomou características diferentes: como o vulcão já estava à superfície, e a água do mar não tinha contacto direto com a fonte de lava, ela começou a escoar pelos flancos. Foi o que aconteceu no dia 16 de dezembro, às 22h30, quando a luz emitida pela lava incandescente iluminou as nuvens num clarão rosado. Na região leste do vulcão, abriu-se uma fratura que deu origem a sete repuxos de lava que subiam de 10 a 15 metros de altura. Foi deles que partiu a lava que havia de chegar ao mar.