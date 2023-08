A pergunta foi feita a altas horas da madrugada, depois de ser confirmada a morte de Yevgeny Prigozhin: “O que significa isto para a Ucrânia?” O conselheiro ucraniano do Ministério dos Negócios Estrangeiros Anton Gerashchenko lançou a questão na rede social X (antigo Twitter) e deu de imediato uma série de respostas. A primeira era taxativa: “Significa que a Rússia vai enfraquecer”, escreveu, antes de acrescentar que Prigozhin era um estratega diferente dos outros no Kremlin, por ser capaz de “abordagens pouco convencionais” e de encontrar “soluções em situações complexas”.

What does the news about the execution of Prigozhin and Utkin mean for Ukraine?

???? First of all, it means Russia will become weaker. A dangerous, cunning, determined, and clever enemy of Ukraine in the person of Prigozhin has been eliminated. He was capable of unconventional… pic.twitter.com/WENdUTmqNc

