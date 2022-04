A noite da revolução, a censura num jornal e um elenco com três gerações. A primeira peça de Saramago sobe ao palco em Viana do Castelo

12 atores, três gerações e várias perspetivas sobre a revolução

“O que vivi no 25 de abril acho que não consigo explicar por palavras, foi o dia mais feliz da minha vida, quando o tive de explicar ao meu filho fiquei com um nó na garganta”, afirma Mário Moutinho, de 75 anos, que no espetáculo interpreta o diretor do jornal. O ator portuense garante que fazer uma peça escrita por José Saramago sobre a revolução dos cravos “é um desafio com um significado enorme”. “Não podia recusar, é fascinante para um ator interpretar uma das noites mais importantes da nossa história contemporânea, requer muito trabalho de construção de personagem, não é algo ligeiro.”

Com 38 anos de carreira e provas dadas no teatro, no cinema e na televisão, Mário Moutinho não tem dúvidas de que o 25 de abril de 1974 devia ser lembrando “por toda a gente, todos os dias da nossa vida”. “Há muitas tentativas de limpar a memória deste tipo de coisas, é essencial transportar estes valores para o nosso quotidiano, celebrá-los em cima de um palco ou fora dele.”

Ao seu lado, também sentada na boca de cena, está Rafaela Sá, de 22 anos. A atriz que interpreta Cláudia, a estagiária do jornal, não viveu a noite que a peça relata, mas apoderou-se das memórias de colegas como Mário Moutinho para construir a sua personagem. “Foi um desafio grande, principalmente porque não vivi este dia, sei apenas as histórias que os meus familiares me foram contando. Trabalhar este tema com este elenco foi um mês de muita aprendizagem e crescimento, como atriz e como mulher”, partilha ao Observador, não esquecendo a pertinência e a importância do momento histórico que José Saramago eterniza num livro. “Independentemente das datas ou das efemérides, devemos tentar manter vivo esse dia, acreditarmos nesses ideais e lutarmos sempre que foi conquistado por todos nós.”